По его словам, НАТО утратило доверие.

«НАТО исходил из соображения, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <…>. Но выяснилось, что это оружие - мусор, а армия у НАТО бесполезная», - подчеркнул он.

Риттер также указал на деградацию немецкого бундесвера. Из-за санкций Запада против России в Германии сократился промышленный потенциал. ФРГ, по его мнению, не способна предоставить танки для своей армии, которая сейчас представляет из себя вооруженные силы мирного времени. В бундесвере, как уточнил Риттер, сидят те, кто не смог найти нормальную работу. А армия Германии состоит из «толстяков», которые не знают, что такое марш-бросок в экипировке, заключил он.

В заключении он назвал хорошей новостью для НАТО то, что Россия не собирается вступать в альянс.

Помощник главы Пентагона США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что победы РФ привели к расколу альянса. Фасад НАТО дал трещину, подчеркнул он.