25 декабря 2023, 08:54

Бывший американский разведчик назвал бесполезной армию НАТО

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Североатлантический альянс утратил свой грозный статус и не выдержит прямого столкновения с Россией. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, НАТО утратило доверие.

«НАТО исходил из соображения, что это огромный альянс, забитый современными армиями и современной техникой. <…>. Но выяснилось, что это оружие - мусор, а армия у НАТО бесполезная», - подчеркнул он.

Риттер также указал на деградацию немецкого бундесвера. Из-за санкций Запада против России в Германии сократился промышленный потенциал. ФРГ, по его мнению, не способна предоставить танки для своей армии, которая сейчас представляет из себя вооруженные силы мирного времени. В бундесвере, как уточнил Риттер, сидят те, кто не смог найти нормальную работу. А армия Германии состоит из «толстяков», которые не знают, что такое марш-бросок в экипировке, заключил он.

В заключении он назвал хорошей новостью для НАТО то, что Россия не собирается вступать в альянс.

Помощник главы Пентагона США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что победы РФ привели к расколу альянса. Фасад НАТО дал трещину, подчеркнул он.

Германия Санкции Россия Оружие НАТО Армия
25 декабря 2023, 09:06
Вучич назвал беспорядки в Белграде попыткой лишить Сербию суверенитета
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Протесты в Белграде являлись попыткой лишить Сербию суверенитета и независимости. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время экстренного обращения к нации, сообщил телеканал Pink TV.

Он отметил, что беспорядки готовили не только на территории Сербии, но и из-за рубежа - протесты стали продуктом «серьезных геополитических обстоятельств». Вучич также пообещал, что Сербия сможет отстоять свою самостоятельность, несмотря на действия недоброжелателей.

«Сохраним свободу Сербии, потому что это - величайшая ценность, сохраним самостоятельность, независимость и суверенитет нашей страны», - указал сербский лидер.

Ранее Вучич рассказал, что в ходе беспорядков полиция задержала более 35 человек. Протестующие во время попытки штурма администрации Белграда атаковали правоохранителей, двое из которых пострадали.

Президент Сербии подчеркнул, что власти будут реагировать на ситуацию, основываясь на законах и Конституции страны. Он добавил, что полиция продолжает розыск лиц, причастных к беспорядкам.

Протесты Сербия Беспорядки Полиция
25 декабря 2023, 07:55
Беспорядки в Белграде назвали «майданизацией»
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Исполняющий обязанности мэра Белграда Александр Шапич назвал прошедшие в городе митинги оппозиции «майданизацией». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*, опубликовав кадры погромов.

Ночью 25 декабря участники беспорядков нанесли ущерб зданию скупщины - представительному органу и администрации Белграда. Демонстранты кидали камни и били по дверям и окнам старого здания.

На опубликованных снимках видно поврежденную мебель, повсюду мусор и осколки. Шапич отметил, что такой ущерб могли нанести только люди «без совести и ответственности». По его словам, повреждения, нанесенные зданию 1881 года постройки, невосполнимы.

«Сейчас вы видите, насколько термин „майданизация“ был правдив. Это нормальный человек не может „разжевать“, а тем более комментировать», - подчеркнул Шапич.

Он обратился к протестующим и напомнил, что путь анархии ни к чему не приведет.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что протестующие нанесли ущерб стране. А премьер страны Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы , которые вовремя сообщили властям о готовящихся беспорядках.

*Facebook - запрещенная в России социальная сеть. Принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признали экстремистской.

Сербия Беспорядки Александр Вучич
25 декабря 2023, 07:52
Рекордное количество просителей убежища пересекли южную границу США
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Иммиграционная служба США зафиксировала во второй половине декабря рекордное количество нелегальных мигрантов. Всего за пять дней 50 тысяч человек пришли с юга и попросили убежища, сообщил телеканал CBS.

«Незаконное пересечение границы случалось всегда. Группы по 10, 12 человек считались большими. Но теперь вы видите по три и четыре тысячи человек за один день. Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти», - сказал начальник пожарной охраны техасского города Игл-Пасс Мануэль Мелло.

На прошедшей неделе южную границу США незаконно пересекли около 50 тысяч человек. Три дня фиксировали больше 10 тысяч новых просителей убежища. Дополнительно каждый день оформляли по 1,5 тысячи человек через мобильное приложение. Рекордом прошлого месяца стали 6,4 тысячи нелегалов за день.

Одним из самых загруженных районов стал Игл-Пасс. Контрабандисты прорезали брешь в ограждении, и поток мигрантов хлынул в США. Журналист наблюдал за тем, как говорившие на испанском языке люди переплывали реку, застревали в колючей проволоке и просили о помощи. Американские пограничники из Нацгвардии по закону могли вмешиваться только в случае смертельной опасности, поэтому наблюдали со стороны.

Рекордный уровень несанкционированных пересечений привел к перегрузке системы на местном и федеральном уровнях по всей территории США. По данным телеканала, напряженная ситуация сложилась не только в небольших городах вроде Игл-Пасс, Джакумба-Хот-Спрингс, Люквилл, но и крупных, таких как Денвер, Чикаго и Нью-Йорк.

Конгрессмены-республиканцы отказались утверждать дополнительную помощь Украине , пока не профинансируют усиление безопасности на границе США. Сделку с демократами отложили на 2024 год.

США Мигранты
25 декабря 2023, 07:48
Байдена включили в список главных политических неудачников года
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Президент США Джо Байден вошел в список главных неудачников американской политики в 2023 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Байдена включили в список из-за снижения его рейтингов и запуска процедур импичмента в конгрессе. По информации телеканала, президент США также «столкнулся с негодованием» демократов из-за своей позиции по конфликту Израиля и ХАМАС.

Кроме американского лидера в перечень «политических лузеров» попали экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти и экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая не смогла переизбраться на второй срок. В перечень телеканал также включил Джорджа Сантоса, которого изгнали из конгресса из-за обмана в биографии и обвинений в финансовом мошенничестве.

Ранее Байдену не удалось рассказать об инфраструктурной реформе. Американский лидер запутался в цифрах и не смог раскритиковать экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что реформа обеспечила стране не неделю, а десятилетие инфраструктуры.

США Конгресс США Рейтинги Джо Байден

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