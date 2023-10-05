Бывших президентов Нагорного Карабаха отправили под арест в Азербайджане

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Также суд избрал меру пресечения бывшему главе парламента Нагорного Карабаха Давиду Ишханяну. Его, как и экс-глав непризнанной республики, отправили под арест на четыре месяца.

Всех троих фигурантов задержали сотрудники службы госбезопасности Азербайджана. Сааканяна, Гукасяна и Ишханяна доставили в Баку, всем им предъявили обвинения по различным статьям Уголовного кодекса.

Также Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о задержании бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Ему предъявили обвинение в терроризме, развязывании агрессивной войны, умышленном убийстве и других преступлениях.

МИД Азербайджана назвал легитимным задержание бывших руководителей Нагорного Карабаха. В ведомстве отметили, что эти меры служат восстановлению справедливости.