Бывших президентов Нагорного Карабаха отправили под арест в Азербайджане
Суд в Азербайджане арестовал на четыре месяца бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Об этом сообщило азербайджанское агентство APA.
Также суд избрал меру пресечения бывшему главе парламента Нагорного Карабаха Давиду Ишханяну. Его, как и экс-глав непризнанной республики, отправили под арест на четыре месяца.
Всех троих фигурантов задержали сотрудники службы госбезопасности Азербайджана. Сааканяна, Гукасяна и Ишханяна доставили в Баку, всем им предъявили обвинения по различным статьям Уголовного кодекса.
Также Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о задержании бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Ему предъявили обвинение в терроризме, развязывании агрессивной войны, умышленном убийстве и других преступлениях.
МИД Азербайджана назвал легитимным задержание бывших руководителей Нагорного Карабаха. В ведомстве отметили, что эти меры служат восстановлению справедливости.