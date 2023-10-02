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«Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 по московскому времени находятся в Степанакерте. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной», - сказал он.

Аркадий Гукасян возглавлял Нагорный Карабах с 1997 по 2007 годы, Бако Саакян - с 2007 по 2020 годы, Араик Арутюнян - с 2020 по 2023 годы. Азербайджан провел силовую операцию, после которой в Армению выехали более 100 тысяч человек. Беженцам пообещали компенсировать затраты на проживание. С 2024 года Нагорный Карабах официально прекратит свое существование как республика.

При попытке выехать в Армению схватили государственного министра, бизнесмена Рубена Варданяна. Его обвинили в финансировании терроризма. Генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна задержали на КПП «Лачин». Он командовал армией республики с 2015 по 2018 годы.