Бывшему юристу Трампа вручили повестку в суд во время празднования его 80-летия

Повестку вручили Джулиани прямо во время вечеринки в честь его 80-летия. Два работника офиса генпрокурора подошли к экс-мэру поздно вечером, и их поведение сильно расстроило многих гостей, указали в издании.

«Они накинулись на него, когда он выходил», - рассказал телеканалу один из участников мероприятия.

Пресс-секретарь Джулиани Тед Гудман рассказал, что бывший юрист Трампа сохранял спокойствие, и сотрудникам офиса генпрокурора не удалось смутить его или поставить в неловкое положение «Он наслаждался невероятным вечером в кругу сотен людей, которые любят его, <…> и мы с нетерпением ждем полного оправдания в ближайшее время», - подчеркнул собеседник телеканала.

Ранее кандидат в президенты Дональд Трамп предложил своему сопернику и действующему лидеру США Джо Байдену провести дебаты прямо в суде. Политик заявил, что готов ко встрече «где угодно и когда угодно».