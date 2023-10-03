Бывшего советника Офиса президента Украины Арестовича объявили в розыск в России

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Согласно материалам, Алексей Николаевич Арестович* - украинец, родившийся в Грузинской ССР, - разыскивается «по статье УК». По какой конкретно - не указывается.

Арестович* покинул пост советника Офиса президента Украины в январе 2023 года после шквала критики, которая обрушилась на него из-за слов о том, что часть дома в Днепропетровске обрушилась по вине украинских сил ПВО, сбивших ракету.

В прошлом году прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича* уголовное дело о призывах к экстремизму. Поводом стало его заявление в эфире украинского телеканала. Политик призвал украинцев к экстремистской деятельности и убийствам по мотивам национальной ненависти. В мае Арестовича* включили в России в список экстремистов и террористов.

Недавно Алексей Арестович* спрогнозировал, что Украине придется оставить России пятую часть территории ради того, чтобы вступить в НАТО.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.