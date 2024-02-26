Бывшего президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ

Организация Genderdoc-M летом 2022 года подала в суд на оппозиционных депутатов в связи с тем, что они вывесили на окнах парламента плакаты, в которых выразили свое отношение к движению. Среди прочих политики показали такие надписи: «Молдова - это не Содом», «Нет дискриминации традиционных ценностей» и «Молдова против прайда».

После этого заседание суда по иску несколько раз откладывали, после чего стало известно, что заявление подали с процессуальным нарушением. Однако позднее Апелляционная палата Кишинева призвала суд первой инстанции рассмотреть дело.

Воронина и ряд депутатов-коммунистов вызвали в суд по делу о дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Марш ЛГБТ* прошел в Кишиневе 19 июня 2022 года. На шествие вышли порядка 40 тысяч человек.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.