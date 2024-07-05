Бывшего президента Бразилии обвинили в участии в группировке

Политик стал фигурантом уголовного дела о ювелирных украшениях. Болсонару и его бывших советников обвинили в том, что они присвоили полученные в качестве подарков драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов.

Федеральная полиция предъявила бывшему президенту обвинения в нескольких преступлениях, в том числе растрате, присвоении госимущества, отмывании денег и участии в преступном сообществе. Он не признал свою вину. По версии следствия, в деле замешаны еще 11 человек.

Болсонару обвиняли также в организации беспорядков в Бразилиа. В январе 2023 года сотни людей вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов.