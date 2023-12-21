Бывшего президента Банка Латвии отправили в тюрьму за взятку в форме турпутевки

Илмарса Римшевичса обвиняли в отмывании преступных доходов, получении взяток от Trasta Komercbanka деньгами и в виде оплаченных путешествий. Банк неоднократно просил его повлиять на решения надзирающей Комиссии по рынку финансов и капитала. Суд признал бывшего главу Центробанка виновным, отправил на шесть лет в тюрьму, установил еще год надзора и объявил о конфискации имущества.

Его сообщника предпринимателя Мариса Мартинсонса приговорили к пяти годам тюрьмы. Мужчину обвиняли в посредничестве при передаче взяток. Оба подсудимых не признали вину. Их адвокаты заявили журналистам, что обжалуют вердикт.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника миграционного управления. Его заподозрили в причастности к организации нелегальной миграции.