Бывшего посла США в Боливии арестовали по обвинению в шпионаже

По данным одного из собеседников агентства, Мануэля Рочу задержали в пятницу, 2 декабря. Его арестовали в Майами.

«Министерство юстиции США обвиняет Рочу в работе по продвижению интересов кубинского правительства», - указал один из источников.

Других подробностей агентство не привело. Однако в материале уточнили, что детали дела обнародуют на заседании суда, которое состоится в понедельник, 4 декабря.

В ноябре в колонии в Мордовии произошла драка с осужденным за шпионаж американцем Полом Уилланом. Другой заключенный ударил его по лицу на бытовой почве. Потасовку быстро прекратили. После драки медики обнаружили у американца ссадину под глазом.

Бывшего посла Соединенных Штатов в Боливии Мануэля Рочу арестовали по обвинению в шпионаже для кубинского правительства. Об этом сообщило издание Associated Press , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.