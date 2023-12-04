04 декабря 2023, 07:31

Бывшего посла США в Боливии арестовали по обвинению в шпионаже

Pxhere
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Бывшего посла Соединенных Штатов в Боливии Мануэля Рочу арестовали по обвинению в шпионаже для кубинского правительства. Об этом сообщило издание Associated Press, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По данным одного из собеседников агентства, Мануэля Рочу задержали в пятницу, 2 декабря. Его арестовали в Майами.

«Министерство юстиции США обвиняет Рочу в работе по продвижению интересов кубинского правительства», - указал один из источников.

Других подробностей агентство не привело. Однако в материале уточнили, что детали дела обнародуют на заседании суда, которое состоится в понедельник, 4 декабря.

В ноябре в колонии в Мордовии произошла драка с осужденным за шпионаж американцем Полом Уилланом. Другой заключенный ударил его по лицу на бытовой почве. Потасовку быстро прекратили. После драки медики обнаружили у американца ссадину под глазом.

Бывшего посла Соединенных Штатов в Боливии Мануэля Рочу арестовали по обвинению в шпионаже для кубинского правительства. Об этом сообщило издание Associated Press , ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

США Шпионаж Аресты Боливия
04 декабря 2023, 07:31
Схему США по ликвидации Зеленского назвали во Франции
РИА «Новости»
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Власти США переложат вину за неудачи на украинского президента Владимира Зеленского, после чего уничтожат его. Об этом в социальной сети X сообщил председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Таким образом он отреагировал на высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга с призывом готовиться к плохим новостям с Украины.

«США поступят с Зеленским ровно так, как поступали всегда. Они создали марионетку, которую в нужное время бросят и уничтожат», - написал политик.

Филиппо также раскритиковал финансовую и военную помощь Запада Украине, призвав прекратить ее как можно скорее.

Ранее Столтенберг заявил, что из-за ослабевания поддержки Запада для Украины ситуация на поле боя ухудшиться. По его словам, необходимо готовиться к плохим новостям.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отмечал, что Столтенберг сказал то, что для ВСУ ситуация на поле действительно ухудшилась.

США Владимир Зеленский Украина Франция
04 декабря 2023, 07:16
Израиль пообещал устроить охоту на ХАМАС по всему миру
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Израильские военные поставили себе цель ликвидировать членов палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру. Об этом газете Times of Israel сообщил Глава службы безопасности Израиля Ронен Бар.

«Нам поставили задачу уничтожить ХАМАС. Мы намерены сделать это везде - в Катаре, Турции, Ливане, на Западном берегу и в секторе Газа», - сказал он.

Бар отметил, что Израиль достигнет своей цели в любом случае, даже если на потребуется больше нескольких лет.

«Мы извлекли важные уроки из своих провалов 7 октября и планируем применить их в работе», - добавил глава службы безопасности.

Ранее власти США расценили такой подход Израиля как полезный , заявлял представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, саму идеологию движения уничтожить в корне очень сложно, но ликвидация главарей ХАМАС сильно помешает деятельности группировки в дальнейшем.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
04 декабря 2023, 06:15
Индия выведет свои войска из Мальдив
Unsplash
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Правительство Индии по итогам переговоров на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ОАЭ согласилось вывести свои войска из Мальдив. Об этом объявил президент республики-архипелага Мохамед Муиззу, сообщило агентство Reuters.

«В ходе проведенных нами обсуждений индийское правительство согласилось вывести индийских солдат», - сказал он.

Со своей стороны Мальдивская республика создаст комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с совместными проектами развития. Мохамед Муиззу заявил, что государство ценит помощь Индии.

Численность индийской группировки составляла около 75 человек. Мохамед Муиззу победил на выборах в октябре. Его кампания проходила под лозунгом «Индия прежде всего».

В ноябре в Индию прибыли корабли Тихоокеанского флота России. Деловой заход продлился до 20 ноября.

Индия Армия
04 декабря 2023, 05:00
Больше половины восточных украинцев выступили за компромиссы на переговорах с Россией
Freepik
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О готовности к компромиссам на переговорах с Россией проголосовали 44% украинцев, причем на востоке страны таких больше половины. Данные привело украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на результат ноябрьского соцопроса.

За отказ от переговоров с Россией выступили 48% жителей Украины, они хотят продолжения боевых действий. В прошлом году так проголосовало 60% респондентов.

На компромисс чаще готовы пойти молодые люди от 18 до 35 лет, их доля составила 45%, больше всего сторонников этой точки зрения на востоке страны - 51%. За продолжение боевых действий проголосовали украинцы 36-50 лет на западе страны - по 50%.

В украинском обществе накопилось раздражение из-за неудач ВСУ на поле боя и коррупции среди власти, рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В обществе сложилось мнение, что не все представители власти на местах вкладываются в противостояние так же, как само общество.

Россия Переговоры Украина

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