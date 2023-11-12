Бывшего министра экономики арестовали в Казахстане

«Межрайонный следственный суд Астаны 11 ноября арестовал подозреваемого Куандыка Бишимбаева сроком на два месяца», - указали в пресс-службе.

В чем конкретно заподозрили бывшего министра, не уточняется. В суде подчеркнули, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Казахстана более точные данные не подлежат разглашению.

Издание Orda.kz сообщало 10 ноября, что правоохранители задержали Бишимбаева после смерти его супруги от причиненных побоев. По предварительной информации, в ночь с 8 на 9 ноября между ними произошла ссора в одном из ресторанов в Астане, в результате которой женщина умерла от полученных травм.

Бишимбаев возглавлял министерство экономики республики с мая по декабрь 2016 года. В 2018-м его признали виновным в хищении имущества и получении взятки, суд приговорил экс-министра к 10 годам тюрьмы, при этом уже в октябре 2019 года он вышел на свободу по УДО.