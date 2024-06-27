Бывшего главу Минобороны Китая исключили из Коммунистической партии
Бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу исключили из Коммунистической партии за нарушения дисциплины. Об этом сообщило агентство Xinhua.
«Заседание Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая приняло решение исключить Ли Шанфу из партии в соответствии с положением о дисциплинарных мерах», - уточнили авторы материала.
Бывшего министра обвинили в нарушении политической дисциплины и во взяточничестве. По данным агентства, когда Ли Шанфу занимал должность главы Минобороны, он «предал свою первоначальную миссию», а также принципы партийного духа.
По данным ТАСС , вместе с ним из партии исключили еще одного экс-министра обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он занимал пост с 2018 по 2023 годы. Его исключили за дисциплинарные нарушения, а статус представителя 20-го Всекитайского съезда КПК аннулировали.
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