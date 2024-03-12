Бывшего банкира во Франции обязали вернуть выигранные в суде 4,5 млн евро за увольнение

Мужчина проработал в BNP Paribas 15 лет. Его уволили в 2013 году при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки. На тот момент он работал в Великобритании по французскому контракту и сначала подал иск в Лондоне, затем - в Париже.

Оба суда признали увольнение незаконным. В первом случае Бертрану Лавину присудили компенсацию на сумму 81,2 тысячи фунтов стерлингов (95,1 тысячи евро), во втором - 4,5 миллиона евро.

Однако мужчина получит лишь меньшую сумму. Верховный суд Франции постановил, что банкир основывал свой французский иск на решении британского суда, а это недопустимо. После консультации с судьями Евросоюза суд постановил не оставлять ему 4,5 миллиона евро.

В Воронеже торговая сеть «Магнит» выплатила компенсацию сотруднику IT-отдела, уволенному после ухода на службу по контракту. Мужчина получил матпомощь и деньги за вынужденный прогул.