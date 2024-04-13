13 апреля 2024, 10:33

Бывшего американского посла приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж

Unsplash
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Суд в США вынес приговор бывшему американскому послу в Боливии Мануэлю Роче. Он проведет 15 лет в тюрьме за шпионаж в пользу Кубы, сообщил телеканал CNN.

В декабре 2023 года Роче предъявили обвинения. По данным генпрокурора США, дипломат более 40 лет собирал сведения для кубинских властей.

В марте 2024 года 73-летний Роча согласился признал вину в шпионаже. Он рассказал федеральному судьбе, что был тайным агентом и работал на иностранное правительство.

Весной прошлого года ФСБ задержала американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Он работал на территории России, собирая сведения в пользу США.

Гершковича отправили под арест до 30 июня. Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет «наказание» за арест журналиста.

США Суд Боливия
13 апреля 2024, 10:32
Армия Израиля заявила об уничтожении ракетных установок в секторе Газа
Global Look Press
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Израильские военные в субботу, 13 апреля, ликвидировали в секторе Газа ракетные установки, нацеленные центральную часть страны. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

«Истребители нанесли массированный удар по трем пусковым установкам с 20 ракетами в Газе, готовым к запуску по центральной части Израиля», - отметил в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что 162-я дивизия армии продолжает целенаправленные операции в палестинском анклаве. В течение прошлых суток военные Израиля уничтожили несколько членов ХАМАС и разрушили ряд объектов инфраструктуры движения.

Несколько дней назад стало известно, что во время авиаудара израильской армии по сектору Газа погибли трое сыновей и несколько внуков руководителя политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее египетские СМИ сообщили об определенных договоренностях Израиля и ХАМАС по урегулированию конфликта.

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
13 апреля 2024, 09:40
Австрия призвала граждан покинуть Иран
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Министерство иностранных дел Австрии призвало граждан отказаться от поездок в Иран из-за нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Ведомство также попросило покинуть страну тех, кто там уже находится. Информацию разместили на сайте МИД.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности», - отметили в ведомстве.

Австрийские авиакомпании отменили полеты в Тегеран до 18 апреля.

Эскалация ближневосточного конфликта усилилась после удара ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего погибли два генерала КСИР и пять офицеров.

Иранские власти назвали атаку терактом и пообещали ответить на этот удар. США, поддерживающие Израиль, предостерегли Тегеран от возмездия , напомнив о последствиях.

Австрия Иран
13 апреля 2024, 08:24
Реакторную установку энергоблока № 4 ЗАЭС перевели в «холодный останов»
РИА «Новости»
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Реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции перевели в режим «холодный останов» утром 13 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС

«Работы выполнены штатно в соответствии с требованиями нормативной документации», - подчеркнули представители ЗАЭС.

По их информации, радиационный фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится в пределах природных значений «Теперь все шесть блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии „холодный останов“», - уточнили в пресс-службе.

«Холодный останов» - это безопасный режим, при котором реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

За последнюю неделю ЗАЭС неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Удары ВСУ по атомному объекту обсудят на заседании Совбеза ООН 15 апреля.

АЭС Запорожская АЭС
13 апреля 2024, 07:35
Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным
РИА «Новости»
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Выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем условие для переговоров с президентом России Владимиром Путиным не отвечает нынешним реалиям. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с Путиным , если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.

«Как расценить это? Сам того не замечая, канцлер ФРГ выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает не вписывающие в реальность вещи, но которые отражают западную доктрину», - сообщил Пушков.

Сенатор объяснил, что еще два года назад такие заявления Шольца можно было объяснить неверной оценкой соотношения сил и западной самонадеянностью, то сегодня у них нет даже хлипкой прежней основы.

«Весь ход событий, в военной сфере, политике и экономике, противоречит тому, что ожидает Шольц. Полагают, что разговор с Путиным на его условиях не произойдет никогда», - заключил он.

Ранее стало известно, что в последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.

Германия Россия Владимир Путин Олаф Шольц

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