Бывшая жена Саакашвили два года психологически готовилась к встрече с ним

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«Мне понадобилось два года, чтобы я психологически смогла навестить Мишу. Сегодня прошла наша долгосрочная встреча и чистосердечный разговор», - написала она.

Руловс пожелала экс-супругу свободы, счастья и здоровья. Она уточнила, что как пара они больше не вместе.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года после того, как он нелегально приехал в Грузию. Следователи там открыли несколько дел в его отношении. Бывшего главу государства по двум из ним приговорили к девяти годам тюрьмы.

Однако некоторое время назад он пожаловался на очень плохое самочувствие. Саакашвили заявил, что вовремя пребывания в тюрьме у него появилось около 20 серьезных заболеваний. Сейчас он проходит лечение в одной из клиник Тбилиси. Ранее этим летом польские врачи сообщили, что не нашли признаков отравления в анализах бывшего грузинского президента.