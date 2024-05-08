08 мая 2024, 17:27

Бывшая порнозвезда Сторми Дэниэлс выступит свидетелем по делу Трампа

Global Look Press
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Бывшая порноактриса Сторми Дэниэлс выступит в качестве свидетеля на предстоящем судебном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа, которого обвинили в фальсификации документов. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Дэниэлс станет одним из ключевых свидетелей обвинения. По данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн выплатил ей деньги для того, чтобы актриса не обсуждала в прессе свои предполагаемые личные отношения с политиком в 2000-х годах.

«Решение вызвать Дэниелс в качестве свидетеля позволяет присяжным напрямую услышать мнение женщины, находящейся в центре уголовного процесса Трампа», - отметил источник.

Расследование показало, что Коэн осуществлял платежи из своих средств, однако впоследствии ему возместила расходы компания Trump Organization, прикрываясь несуществующими судебными издержками.

Трампа оштрафовали за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс. Политику также пришлось удалить девять оскорбительных публикаций из социальной сети Truth Social, а также два поста с сайта выборной компании.

США Уголовное дело Суд Дональд Трамп
08 мая 2024, 17:45
Британия вызвала российского посла якобы из-за сбора разведданных
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Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за якобы ведения Москвой операции по сборы разведданных на территории Соединенного Королевства. Об этом сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Британия решила выслать военного атташе России, а также снять дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости.

«Великобритания вызвала сегодня российского посла, чтобы повторить эти меры и вновь заявить, что действия России недопустимы», - заявили в МИД страны.

Британские власти приняли меры, чтобы препятствовать сбору разведывательных данных Россией, подытожили в министерстве.

Ранее страна отказалась направлять своего представителя на инаугурацию Владимира Путина в Кремле.

Великобритания Россия МИД РФ
08 мая 2024, 17:38
Совокупный ВВП стран ЕАЭС за 10 лет вырос до  2,5 триллиона долларов
РИА «Новости»
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Совокупный внутренний валовый продукт стран — участниц Евразийского экономического союза за 10 лет вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие данные президент России Владимир Путин привел на саммите ЕАЭС в Москве, сообщило РИА «Новости».

Совокупный внутренний валовый продукт стран - участниц Евразийского экономического союза за 10 лет вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие данные президент России Владимир Путин привел на саммите ЕАЭС в Москве, сообщило РИА «Новости».

«Экономические показатели говорят сами за себя», - подчеркнул он, говоря об эффективности взаимодействия в рамках объединения.

За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по его словам, увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов.

Показал рост и товарооборот с третьими странами, заметил Путин. Этот показатель поднялся на 60% - с 579 до 923 миллиардов долларов.

Владимир Путин Экономика
08 мая 2024, 17:34
Протесты в Грузии сочли оплаченными из-за границы
Global Look Press
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Организаторы акций протеста, которые продолжаются в Тбилиси, получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель — дестабилизировать ситуацию в стране. На это указали в официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии.

Организаторы акций протеста, которые продолжаются в Тбилиси, получили деньги от зарубежных спонсоров, чья цель - дестабилизировать ситуацию в стране. На это указали в официальном сообщении Службы госбезопасности Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что еще в конце апреля в страну приезжали иностранные инструкторы, которые провели для организаторов митингов инструктаж по транзакциям криптовалют и тайному получению средств для радикальных выступлений.

По данным силовиков, приказ о перекрытии основных транспортных узлов города протестующие получили от иностранных кураторов, которые хотят довести страну до состояния гражданской войны через массовые беспорядки и хаос.

В реализации этих преступных планов принимают участие граждане Грузии, живущие за рубежом. Среди них есть вступившие в ряды ВСУ , которые уже заявили о своей готовности приехать в Тбилиси, чтобы вступить в противостояние с полицией. Сейчас участники обсуждают возможность захвата парламента, зданий мэрии и правительства.

«Организаторы, не раскрывая истинных причин, поручают молодежи, проводящей акции протеста, принести в парламент легковоспламеняющиеся вещества, которые будут использованы позже. С целью изготовления коктейлей Молотова. Для противостояния с полицией им приказали тайно доставить на митинг камни и железные дубинки», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что организаторы добиваются человеческих жертв среди демонстрантов, чтобы усилить протестные настроения и еще больше радикализировать молодежь.

Силовики призвали участников собраний разойтись и не поддаваться на провокации внешних сил, потому что в противном случае полиция и спецслужбы примут все меры для предотвращения эскалации и гражданского противостояния.

Протесты в Грузии начались после второй попытки депутатов правящей партии «Грузинская мечта» принять закон об иностранных агентов. На улицы вышли сторонники оппозиционных партий, молодежь и сотрудники некоммерческих организаций. По данным Минздрава республики, в ходе разгона демонстрации 1 мая пострадали восемь человек.

Грузия Молодежь Протесты Митинги Полиция
08 мая 2024, 17:32
Путин оценил роль ЕАЭС для стабильного развития евразийского региона
РИА «Новости»
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ЕАЭС дает возможность для стабильного развития евразийского региона в целом, заявил президент России Владимир Путин. Оценку роли объединения глава государства дал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, сообщило РИА «Новости».

«Мы с коллегами [из ЕАЭС] констатировали очень хорошие показатели развития наших экономик», - отметил он.

По оценке Путина, на деле союз помогает обеспечить стабильное, устойчивое экономическое развитие как государств пятерки , так и всего евразийского региона. Все это вносит вклад в повышение качества жизни и благосостояния людей.

Отдельно президент обратил внимание на сохранение положительной макроэкономической динамики ЕАЭС в этом году.

«Как раз об этом перед тем, как зайти в зал, мы говорили с коллегами», - добавил он.

Россия Владимир Путин Экономика

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