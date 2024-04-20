20 апреля 2024, 18:30

Бывшая первая ракетка мира Мугуруса объявила о завершении карьеры

Freepik
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Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса объявила об уходе из спорта. Об этом сообщила пресс-служба Laureus World Sports Academy.

На счету испанской спортсменки 10 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации.

Гарбинье Мугуруса выиграла свой первый крупный титул в 2016 году, победив Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата Франции. В следующем году она стала чемпионкой Уимблдона после победы над Винус Уильямс в финале и заняла первое место в мировом рейтинге. Она была финалисткой Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2020 году, а в 2021-м выиграла чемпионат Женской теннисной ассоциации.

В конце марта российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Польши Игу Швентек - первую ракетку мира - в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации, который прошел в Майами.

Теннис
20 апреля 2024, 18:26
«Мощный потенциал». Превосходство российского бомбардировщика признали в США
РИА «Новости»
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Российский бомбардировщик Ту-160М2 представляет серьезную угрозу для западных стран и превосходит свои аналоги в США. Об этом заявило издание The National Interest.

По мнению авторов материала, Ту-160М2 обладает «мощным наступательным потенциалом» и по многим параметрам значительно опережает американские самолеты. Бомбардировщик могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, добавили в журнале.

«Как и его прообраз, новый вариант [самолета] сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102», - объяснили в издании.

Бомбардировщик Ту-160М «Блэкджек», или «Белый лебедь», можно назвать грозным оружием, заключили в американском журнале.

Ранее в The National Interest оценили новый северокорейский танк , построенный на основе советского Т-62. Боевую машину испытали на учениях в КНДР весной. Боевую машину оснастили гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, пулеметом, автоматическим гранатометом и пусковыми установками с противотанковыми ракетами Bulsae-3. Журналисты указали на сходство танка с российским Т-14 «Армата».

США Ракеты Самолеты Оружие Запад Армия
20 апреля 2024, 18:23
Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН
РИА «Новости»
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Предстоящее голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на Генеральной ассамблее ООН может обесценить термин «геноцид» и подорвать авторитет деятельности ООН как крупнейшей международной организации, выступающей за мир и стабильность. Такое заявление сделала бывший премьер, председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, сообщило РИА «Новости».

Брнабич провела встречу с госсекретарем по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайаном. На брифинге после этого мероприятия она отметила, что если резолюция по Сребренице будет в повестке ГА ООН, вопрос о геноциде впервые будет решаться с помощью обычного голосования. Ана Брнабич напомнила, что тема с геноцидом была в повестке ГА ООН всего два раза, в обоих случаях ее принимали при консенсусе.

«Все это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, Холокоста и военных преступлений, такие как (израильские историки - ред.) Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице - ред.) произошло военное преступление, но не было геноцида», - указала она.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что если 11 июля признают Международным днем памяти геноцида в Сребренице, Республика Сербская распадется. Рассмотрение резолюции назначили на 27 апреля.

Сербия ООН
20 апреля 2024, 17:31
Палестина пересмотрит отношения с США
Global Look Press
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Власти Палестины пересмотрят отношения с Соединенными Штатами из-за вето на ее принятие в ООН. Такое заявление сделал палестинский лидер Махмуд Аббас в интервью агентству WAFA.

Он назвал решение США постыдным и безответственным. Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения ради гарантии защиты прав и интересов своего народа, констатировал Аббас.

«Америка продолжает поддерживать оккупационный режим и по-прежнему отказывается обязать Израиль прекратить геноцидную войну», - добавил он.

В четверг, 18 апреля, Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Алжира , в которой Генассамблее рекомендовали принять Палестину в состав ООН. Швейцария и Великобритания воздержались от голосования, остальные члены Совета Безопасности выступили «за».

Аббас ранее отказался отложить проведение голосования о членстве Палестины в ООН вопреки просьбам США. Американские власти пытались давить на страну по этому вопросу в последние две недели.

США ООН Палестина
20 апреля 2024, 17:02
Грузинский политик назвал необходимое условие для упразднения закона об иноагентах
РИА «Новости»
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Руководство Грузии может упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, но только в том случае, если Евросоюз предложит стране стать участником объединения. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. Его слова привело агентство Interpressnews.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый. <…> Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза», - подчеркнул политик.

По словам Гарибашвили, на это в любом случае потребуется время.

Ранее, 16 апреля, в Грузии прошел митинг против принятия закона об иноагентах. Участники акции устроили потасовку с полицией , пострадали два правоохранителя. Через несколько дней демонстранты попытались штурмом захватить Дом правительства. Полиция задержала около 40 протестующих.

Грузия Законы Евросоюз Иноагенты

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