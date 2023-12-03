Бюджет Украины потерял 253 млн долларов из-за польской блокады на границе

«По таможне, результаты, к сожалению, неутешительные. Это минус 9,2 миллиарда гривен за ноябрь и соответственно минус 19% плана. <…> А вы знаете, что все, что попадает в бюджет в качестве налоговых отчислений, идет на безопасность и оборону страны», - заявил Гетьманцев.

Он возложил вину за это на поляков и словаков, которые блокировали границу. Польские перевозчики перекрыли три основных КПП на границе с Украиной 6 ноября, 23 ноября закрыли еще один. Словацкие дальнобойщики присоединились к блокаде 30 ноября.

Украина не сможет вернуть потерянные деньги, даже если Польша снова откроет дороги.