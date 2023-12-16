16 декабря 2023, 19:44

«Была ошибка». В Германии готовы допустили возвращение обязательной военную службу

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Обязательную военную службу в Германии могут возобновить. Такое заявление сделал глава министерства обороны страны Борис Писториус в интервью Welt.

«Я рассматриваю все варианты. В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка», - сказал он.

Писториус добавил, что возврат обязательной службы - сложная процедура с точки зрения структуры, закона и политики. При этом Германия рассматривает модель, когда военнообязанными являются мужчины и женщины, но только часть проходит военную службу.

Обязательный воинский призыв в армию Германии прекратили в 2011 году. Возврат обязательной воинской службы периодически обсуждают в ФРГ с того самого момента, как ее отменили. Но в последние годы дискуссии на эту тему стали более частыми. Писториус несколько раз называл прекращений обязательного призыва в армию ошибкой.

Сейчас Германия активно помогает Украине в конфликте с Россией. Однако Писториус открестился от союзничества с Украиной.

Германия Военные Армия
16 декабря 2023, 20:33
«Ожидаем позитивные шаги». Турция закончила переговоры о покупке американских истребителей
Pxhere
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Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщил телеканал CNN Türk.

Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщил телеканал CNN Türk.

Речь идет о закупке 40 самолетов F-16 Block 70 и получении 79 комплектов для модернизации истребителей.

«Ожидаем, что будут предприняты позитивные и конкретные шаги и как можно скорее начнется этот процесс», - сказал Гюлер.

Самый важный вопрос в процессе закупок заключается в том, чтобы союзники не вводили друг другу санкции, отметил турецкий министр. В планах закупить 40 самолетов на первом этапе, а затем еще 20. По словам Гюлера, это позволит усилить Североатлантический альянс, куда входит Турция, в решительной борьбе с терроризмом.

«Наша цель - всеми силами работать над тем, чтобы наша оборонная промышленность, которая имеет огромное влияние и за которой с завистью следят в мире, двигалась еще дальше», - заключил Гюлер.

Ранее США направили истребители Греции, но задержали поставки F-16 Турции несмотря на то, что страна уже за них заплатила. Государство тогда заявило, что продолжит переговоры с американской стороной.

США Турция Истребители Самолеты Переговоры
16 декабря 2023, 20:03
Австрия не сняла запрет на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России
РИА «Новости»
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Австрия заблокировала принятие очередного пакета антироссийских санкций перед саммитом в ЕС. Об этом сообщило европейское издание EUobserver.

По данным издания, Австрия не сняла своих возражений перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

«Они использовали право „отсрочки для изучения“, которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе», - сообщило издание со ссылкой на свои источники.

В обмен на поддержку 12-го пакета Австрия выдвинула требование к Украине исключить Райффайзенбанк из черного списка.

Решение Евросоюза о новом пакете санкций против России приняли, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. В СМИ назвали это ироничным и вспомнили аналогичный случай с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Саммиты Австрия Санкции Евросоюз
16 декабря 2023, 19:35
«Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр». Кличко не пришел на совещание с Зеленским
РИА «Новости»
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Киевский мэр Виталий Кличко не пришел на совещание с представителями властей Украины, на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Авторы материала обнародовали видео, судя по которому глава столицы проигнорировал встречу. Зеленскому также доложили, что мэр отсутствует. После этого в зале раздался смех.

«Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», - пошутил украинский лидер.

Причины, по которым Кличко не появилась на мероприятии, не уточнялись.

Коалиция киевского мэра представляет собой серьезного оппонента для Зеленского, заявил ранее политолог Андрей Золотарев. По его словам, в 2024 году украинский лидер столкнется с волной серьезной критики.

В начале декабря Кличко заявил, что Украина скатывается в авторитаризм , где все зависит от настроения одного человека. Им является Зеленский со своей политикой.

Виталий Кличко Киев Украина
16 декабря 2023, 18:18
Взорвавший три гранаты в сельсовете украинский депутат пришел в сознание
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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин, взорвавший три гранаты во время заседания сельсовета, пришел в сознание. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Мужчину допрашивают следователи. Его палату усиленно охраняют полицейские во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших.

Представитель пропрезидентской партии «Слуга народа» устроил взрыв во время рассмотрения вопроса принятия бюджета на 2024 год. Пострадали 26 человек , шестеро из них в тяжелом состоянии.

Профессор главный, научный сотрудник Института Европы Николай Межевич, что депутат мог совершить такой поступок из-за общего кризиса , который царит в стране. Украинский политолог Александр Дудчак сообщил, что у Батрина были претензии к своим же руководителям.

Силовики возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт» , расследованием занимается Служба безопасности Украины. Депутат может лишиться свободы на 10 лет.

Терроризм Взрывы Украина

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