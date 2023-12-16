«Я рассматриваю все варианты. В свое время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка», - сказал он.

Писториус добавил, что возврат обязательной службы - сложная процедура с точки зрения структуры, закона и политики. При этом Германия рассматривает модель, когда военнообязанными являются мужчины и женщины, но только часть проходит военную службу.

Обязательный воинский призыв в армию Германии прекратили в 2011 году. Возврат обязательной воинской службы периодически обсуждают в ФРГ с того самого момента, как ее отменили. Но в последние годы дискуссии на эту тему стали более частыми. Писториус несколько раз называл прекращений обязательного призыва в армию ошибкой.

Сейчас Германия активно помогает Украине в конфликте с Россией. Однако Писториус открестился от союзничества с Украиной.