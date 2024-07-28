«Была готова принять пулю». Трамп защитил женщину-телохранителя от нападок СМИ

Пресса раскритиковала телохранительницу за то, что она была «недостаточно высокой». Трамп заметил, что женщина не проявила медлительности. Он назвал ее прекрасным человеком.

«Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю», - подчеркнул политик.

Правые СМИ обрушились на женщин-агентов после покушения на Трампа. Директор Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что экс-президент США мог пострадать не от пули , а от обломков телесуфлера. Специалисты все еще не пришли к единому мнению на этот счет.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политика увели с мероприятия с окровавленным ухом.