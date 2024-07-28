28 июля 2024, 20:46

«Была готова принять пулю». Трамп защитил женщину-телохранителя от нападок СМИ

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы, которая прикрывала его во время покушения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пресса раскритиковала телохранительницу за то, что она была «недостаточно высокой». Трамп заметил, что женщина не проявила медлительности. Он назвал ее прекрасным человеком.

«Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю», - подчеркнул политик.

Правые СМИ обрушились на женщин-агентов после покушения на Трампа. Директор Секретной службы Кимберли Читл подала в отставку.

Директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что экс-президент США мог пострадать не от пули , а от обломков телесуфлера. Специалисты все еще не пришли к единому мнению на этот счет.

Покушение на Трампа произошло 13 июля. Политика увели с мероприятия с окровавленным ухом.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
28 июля 2024, 20:50
Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы
Pxhere
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Подозрительное письмо направили на имя главы Министерства внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщило издание Parisien.

Посылка пришла на почту в сортировочный центр департамента Кот-д’Ор. В письме заметили мелкую пудру черного цвета.

Специалисты провели исследования порошка в подразделении полиции по ядерным, биологическим, радиологическим, химическим и взрывчатым веществам. Тесты показали положительный результат на наличие вируса чумы.

Позже содержимое посылки отправили на экспертизу в Институт Пастера. Окончательные результаты ожидаются вечером 29 июля.

Роспотребнадзор ранее исключил риски распространения чумы в России. Ведомство организовало работу по предотвращению завоза инфекции в страну.

Болезни Франция
28 июля 2024, 20:45
Штаб Харрис отчитался о собранных средствах на предвыборную кампанию
РИА «Новости»
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Предвыборный штаб вице-президента Камалы Харрис отчитался, что собрал на проведение избирательной кампании 200 миллионов долларов. Сообщение опубликовали в соцсети Х.

«Собрано 200 миллионов долларов», - следует из публикации в социальной сети.

Штаб кандидата от Демпартии утверждает, что 66% пожертвований поступили от тех, кто делал это впервые. Также в посте указали, что к предвыборной кампании Харрис привлекли 170 тысяч новых волонтеров.

Экс-президент США Барак Обама и его супруга поддержали Харрис и заявили, что она будет «фантастическим президентом». Он обещал сделать все, чтобы обеспечить победу Харрис на выборах.

США Доллары США Волонтеры Выборы президента США Камала Харрис Выборы
28 июля 2024, 19:37
«Реакция на их действия». Патрушев — о возможности снятия моратория на размещение РСМД
РИА «Новости»
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Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности — ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Возможность снятия Россией моратория на размещение своих ракет средней и меньшей дальности - ответ на планы США расположить дальнобойные вооружения в Германии. Такое заявление сделал помощник президента Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Это наша реакция на их действия <…> Они принимают решения вне зависимости от того, что мы будем делать, а ведут себя агрессивно», - сказал Патрушев.

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона - не провокатор. РФ только отвечает на действия других.

Президент Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге заявил, что Россия освободит себя от моратория на РСМД в случае появления ракет США в Германии. Глава государства признал, что из-за действий Соединенных Штатов ситуация напоминает ситуацию холодной войны. Россия имеет право действовать зеркально.

С 2026 года США планируют размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. В России предположили, что шаги американских властей направлены на запугивание. Штаты в свою очередь пообещали следить за решениями России по РСМД.

Германия США Ракеты Войны Россия Владимир Путин
28 июля 2024, 19:09
Осужденного за изнасилование девочки волейболиста освистали на Олимпиаде
РИА «Новости»
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Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24, в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

Болельщики освистали нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде во время его первого матча на Олимпийских играх в Париже. Как сообщило издание France24 , в 2016 году спортсмена осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки и приговорили к четырем годам заключения.

«В толпе раздался громкий хор неодобрительных возгласов. Во время его подачи и на протяжении всей игры время от времени раздавался свист», - написали журналисты.

Болельщики и некоторые спортсмены считают, что педофил-насильник и сейчас может быть опасен для окружающих, особенно для несовершеннолетних девочек.

На сайте Национального олимпийского комитета Нидерландов было указано, что на Олимпийских играх в Париже спортсмен будет жить отдельно от сборной и не станет общаться со СМИ.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже стала самым масштабным провалом в истории страны. Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни подняли в перевернутом виде , дикторы на стадионе перепутали спортсменов, зрители вымокли под дождем. Самый большой скандал вызвала пародия на тайную вечерю, в которой участвовали трансвеститы*. Это расценили как проявление вопиющего неуважения к христианам. Видеоролик с нарезкой ярких моментов церемонии открытия Олимпийских Игр в Париже удалили с YouTube-канала МОК.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Спортсмены Париж Изнасилования Олимпиада в Париже — 2024

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