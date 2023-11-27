«Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе „Хозяин“ Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией президента Владимира Зеленского», - написало издание.

В комедии, написанной более 120 лет назад, эконом с фамилией Зеленский говорит о вынужденной вежливости с холопами, так как у них «есть сила» и с ними нельзя по-другому. В спектакле события переносятся в наши дни, фамилию персонажа заменили на Залуский, имена других героев остались прежними.

Недовольство командованием и президентом растет в рядах военнослужащих ВСУ. Как сообщили «Известия» , солдаты высказали ряд претензий руководству.

Украинские политики мечутся между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Требования депутата Верховной рады об отставке главнокомандующего назвали очередной игрой политиков. Однако политологи считают, что решения будут принимать в Вашингтоне.