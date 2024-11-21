Бык насмерть забодал знаменитого смельчака Кабальеро в Колумбии

Кабальеро попытался сделать сальто над разъяренным животным, которое его атаковало, но промахнулся. На глазах у сотен зрителей бык ударил смельчака рогами в голову и отбросил в сторону.

Пострадавшего попытались сразу же унести с арены, но животное снова атаковало. Кабальеро получил тяжелые травмы, врачи не смогли его спасти.

Как позже сообщили местные СМИ, мужчина часто выступал в роли знаменосца на корридах.

Это не первый смертельный случай во время традиционных боев быков в Колумбии. Местные зоозащитники и общественные активисты призывают власти страны их запретить, чтобы не страдали люди и животные.

Ранее член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко предупредил россиян, что владельцу собаки может грозить тюремный срок, если его питомец причинит тяжкий вред здоровью человека.