Бык насмерть забодал знаменитого смельчака Кабальеро в Колумбии
В Колумбии погиб знаменитый смельчак Джон Марио Пуэлло Кабальеро по прозвищу Тень, которого насмерть забодал бык по время фестиваля корриды. Об этом сообщило издание Daily Mirror.
Кабальеро попытался сделать сальто над разъяренным животным, которое его атаковало, но промахнулся. На глазах у сотен зрителей бык ударил смельчака рогами в голову и отбросил в сторону.
Пострадавшего попытались сразу же унести с арены, но животное снова атаковало. Кабальеро получил тяжелые травмы, врачи не смогли его спасти.
Как позже сообщили местные СМИ, мужчина часто выступал в роли знаменосца на корридах.
Это не первый смертельный случай во время традиционных боев быков в Колумбии. Местные зоозащитники и общественные активисты призывают власти страны их запретить, чтобы не страдали люди и животные.
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