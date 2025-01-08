08 января 2025, 17:23

Буран замуровал в британском пабе почти тридцать человек

Unsplash
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В Великобритании почти тридцать человек оказались в ловушке в высокогорном пабе из-за снежной бури. Им пришлось провести там несколько дней, сообщил канал BBC.

Паб Tan Hill Inn расположен в живописном уголке Йоркшир-Дейлс, в ста километрах от Манчестера, на высоте 528 метров над уровнем моря. Однажды в разгар снежной бури это заведение оказалось забаррикадированным сугробами и стало фактически снежной ловушкой для почти тридцати человек - 23 посетителей и шести работников. Метель утихла только через четыре дня.

Посетители не могли выйти, но это не вызвало у них особого недовольства. Несмотря на вынужденную изоляцию, они смогли найти общий язык и стали близкими друзьями.

«Мы все обменялись номерами, рассказами о жизни, смеялись, плакали», - вспоминали гости заведения.

Это уже не первый случай, когда паб сталкивается с подобными трудностями. В ноябре 2021 года 60 посетителей были также застигнуты бураном.

Ранее власти Вашингтона ввели режим ЧС из-за снежной бури. Автовладельцам посоветовали убрать свои автомобили с дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение экстренных служб. В пригороде Вашингтона в продуктовых магазинах уже ощущается нехватка товаров. Горожане активно раскупают хлеб, мясо, воду, колбасы. Также наблюдается повышенный спрос на туалетную бумагу и бумажные полотенца.

По словам экспертов, сильный шторм обрушится на территорию примерно 12 штатов США , что приведет к выпадению снега и образованию льда. Метеорологи предупреждают о возможных порывах ветра скоростью до 65 километров в час.

Великобритания
08 января 2025, 17:26
Немецкий политик снялся с выборов в Бундестаг из-за пошлых комментариев моделям OnlyFans
Unsplash
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Немецкий политик Бернд Фогель снял свою кандидатуру на Парламентских выборах 2025 года после скандала, разгоревшегося из-за его комментариев в социальной сети X под постами OnlyFans-моделей. Об этом сообщило издание Nordsee-Zeitung.

По данным издания, 75-летний представитель партии «Альянс Германии» оставил неприличные комментарии под фотографиями молодых девушек.

«Я хочу поцеловать твою вагину», - написал политик под фото модели Люси Лемос.

Многие пользователи назвали высказывания Фогеля мерзкими. Когда поведение мужчины высмеяли, он сам отозвал свою кандидатуру на выборах, сообщил Ura.ru.

Ранее в центр секс-скандала попал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обвинил его в причастности к массовым изнасилованиям в 2008–2013 годах. Стармер назвал заявление бизнесмена ложью. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж потребовал начать публичное расследование.

Германия Скандалы Выборы
08 января 2025, 17:19
Бездомный японец стал зарабатывать на жизнь комплиментами
Unsplash
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Бездомный житель Японии начал зарабатывать на жизнь, осыпая незнакомцев комплиментами за небольшую плату. Об этом сообщило издание Oddity Central.

До этого мужчина годами работал в компании в своем родном городе Тотиги. Из-за игровой зависимости японец лишился работы, семьи и оказался на улице. Чтобы выжить, он стал зарабатывать, делая комплименты окружающим.

Сейчас мужчина разгуливает с табличкой «Я тебя так хвалю!». Он начинает с комплиментов внешности незнакомцев, а в процессе беседы находит другие поводы для похвалы. В среднем он зарабатывает около 10 тысяч иен в день (около семи тысяч рублей).

За три года Дядя Хвала, как его прозвали в местных СМИ, прибрел постоянных клиентов и даже устраивает «деловые поездки» по Японии. Мужчина признался, что всегда хотел стать уличным артистом, и нынешняя работа его вполне устраивает.

«Если другому человеку это нравится, то и мне приятно. Вот почему мне удается делать это на протяжении последних трех лет», - сказал мужчина.

В Москве полицейские задержали бездомного , который оказался миллиардером Вячеславом Чикалиным. Мужчина назвался бомжом и участником спецоперации.

В Италии женщина убила обокравшего ее бездомного мигранта. Она несколько раз переехала его на машине, сообщил телеканал «Звезда».

В Тюмени перед Новым годом попрошайки стали массово просить посетителей гипермаркетов купить им красную икру и другие деликатесы, сообщил Ura.ru.

Япония Работа Мужчины
08 января 2025, 17:01
Европарламент может потребовать от Грузии начать войну с Россией
Unsplash
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Европарламент может потребовать от правительства Грузии вступить в вооруженный конфликт с Россией. Об этом со ссылкой на партию «Грузинская мечта» сообщила газета «Взгляд».

В ЕП в последнее время приняли пять резолюций, в которых критиковались власти Грузии. В последнем документе от грузинской стороны потребовали ввести против России двусторонние санкции. В «Грузинской мечте» посчитали, что этот шаг может негативно отразиться на экономике страны.

«С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребует начать войну с Россией», - рассказал представитель политического объединения.

Ранее Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений РАН подготовил доклад об отношениях России и Грузии. Авторы документа предположили, что грузинское руководство не будет налаживать дипломатические связи с соседней страной в 2025 году, сообщил Ura.ru.

Грузия Войны Европарламент
08 января 2025, 16:22
В Петербурге сняли флаги со здания генконсульства Польши
Unsplash
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Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. С его здания 8 января сняли флаги Польши и Евросоюза, сообщил польский МИД.

«Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге закрылось спустя 52 года», - отметили в министерстве.

Министерство иностранных дел Польши напомнило, что генеральное консульство закрыли после отзыва Россией согласия на его деятельность. Это решение стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.

Ранее издание Ura.ru сообщало, что Польша собирается построить дорогу к границе с Калининградской областью для быстрой переброски войск в случае необходимости. Работа над этим проектом начнется скоро, но детали пока неизвестны.

Сразу после Нового года длинные очереди машин скопились на границе России с Польшей. Это произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска «Мамоново-2».

Польша

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