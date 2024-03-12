Бундестаг увидел «российский след» в утечке разговора немецких офицеров

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«Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», - заявили в бундестаге.

Немецкие власти ожидают инициативного расследования. В комитете подчеркнули, что информационное противостояние, которое ведет Россия в отношении ЕС, НАТО, будет масштабным.

Заседание состоялось в закрытом режиме. В нем принял участие глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Утечка записи спровоцировала обсуждение в Германии темы отправки Taurus на Украину. Глава МИД Анналена Бербок предложила Великобритании закупить у Берлина ракеты и передать их Киеву.