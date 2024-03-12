12 марта 2024, 10:31

Бундестаг увидел «российский след» в утечке разговора немецких офицеров

РИА «Новости»
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Утечка записи разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus связана с «российской операцией». Такое мнение выразил член комитета бундестага по обороне. Об этом написало РИА «Новости».

«Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», - заявили в бундестаге.

Немецкие власти ожидают инициативного расследования. В комитете подчеркнули, что информационное противостояние, которое ведет Россия в отношении ЕС, НАТО, будет масштабным.

Заседание состоялось в закрытом режиме. В нем принял участие глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Утечка записи спровоцировала обсуждение в Германии темы отправки Taurus на Украину. Глава МИД Анналена Бербок предложила Великобритании закупить у Берлина ракеты и передать их Киеву.

Германия Крымский мост Европа Россия НАТО
12 марта 2024, 10:38
Американская разведка признала нежелание России вступать в конфликт с США и НАТО
РИА «Новости»
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Россия не собирается вступать в прямой военный конфликт с США и НАТО. Такой вывод опубликовали в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете сената конгресса.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», - указали в документе.

По прогнозу американской нацразведки, Россия продолжит «ассиметричную деятельность» ниже уровня, который, с точки зрения страны, представляет собой порог военного конфликта в глобальном масштабе.

В докладе Россию назвали устойчивым и способным противником. Также авторы документа отметили, что страна, несмотря на западные санкции, проводит политику по смягчению экономических ударов, в том числе с помощью зарубежных контактов. В связи с этим американская нацразведка обратила внимание на глубокое экономическое взаимодействие России и Китая.

Обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала American Conservative отмечал, что НАТО не пойдет на прямое столкновение с Россией ради Украины. Однако Запад сделает все необходимое для победы украинской стороны, поскольку она обладает стратегическим значением, указал журналист.

Разведка США Россия НАТО
12 марта 2024, 08:13
Мадуро сравнил израильские бомбежки Газы с истреблением евреев Гитлером
РИА «Новости»
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Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.

Действия Израиля в отношении жителей Газы похожи на истребление евреев нацистской Германией. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его слова передал телеканал Venezolana de Televisión.

Мадуро подчеркнул, что израильские военные бомбят мечети и убивают людей прямо во время молитвы. Это настоящее преследование палестинского народа.

«Холокост евреев сегодня превратился в палестинский холокост», - добавил венесуэльский лидер.

Он выразил надежду на то, что молитвы мусульман в месяц Рамадан помогут достижению мира. Мадуро отметил, что вместе с Папой Франциском он выступает за справедливое разрешение конфликта.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в анклаве может завершиться в течение одного-двух месяцев.

Германия Израиль Венесуэла
12 марта 2024, 08:02
Бывшего банкира во Франции обязали вернуть выигранные в суде 4,5 млн евро за увольнение
Unsplash
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Бертран Лавин пытался дважды отсудить компенсацию за неправомерное увольнение из BNP Paribas. Несмотря на победу, бывший банкир получит только одну выплату. Верховный суд Франции обязал его вернуть 4,5 миллиона евро, сообщило агентство Bloomberg.

Мужчина проработал в BNP Paribas 15 лет. Его уволили в 2013 году при расследовании дела о фальсификации австралийской базовой ставки. На тот момент он работал в Великобритании по французскому контракту и сначала подал иск в Лондоне, затем - в Париже.

Оба суда признали увольнение незаконным. В первом случае Бертрану Лавину присудили компенсацию на сумму 81,2 тысячи фунтов стерлингов (95,1 тысячи евро), во втором - 4,5 миллиона евро.

Однако мужчина получит лишь меньшую сумму. Верховный суд Франции постановил, что банкир основывал свой французский иск на решении британского суда, а это недопустимо. После консультации с судьями Евросоюза суд постановил не оставлять ему 4,5 миллиона евро.

В Воронеже торговая сеть «Магнит» выплатила компенсацию сотруднику IT-отдела, уволенному после ухода на службу по контракту. Мужчина получил матпомощь и деньги за вынужденный прогул.

Великобритания Суд Работа Франция Деньги
12 марта 2024, 07:57
Новая кипрская партия «Элпис» заявила о желании развивать отношения с Россией
Pxhere
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Новая кипрская партия «Элпис» планирует налаживать отношения с Россией. Об этом сообщил РИА «Новости» ее лидер Андреас Теофилакту.

«Надежда - так называется наша политическая партия. И это надежда снова быть с русским народом», - подчеркнул он.

Теофилакту указал на то, что Кипр - небольшая территория. Но страна находится в стратегической точке. По его словам, не случайно Великобритания до сих пор держит там свои базы.

Он заверил, что союз с российской стороной будет иметь эффект взаимовыгоды. На Кипре проживает много россиян. Соотечественники вступают в семейную жизнь с гражданами этой страны или открывают на острове свое дело. Теофилакту заверил, что все это идет на пользу кипрскому народу.

Но из-за санкций остров многое теряет. От это страдает туристический бизнес. Теофилакту задался вопросом, почему бы тогда российским туристам не вернуться на местные пляжи, в рестораны и отели.

Скоро на Мальдивах откроется генконсульство РФ. Распоряжение о начале его работы в Мале подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кипр Отношения Санкции Россия Бизнес

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