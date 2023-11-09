«Бумага закончится». Песков с иронией оценил рекордный госдолг США
Госдолг Соединенных Штатов настолько вырос, что скоро «бумаги будет не хватать» на доллары для его обслуживания. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент с речью политика опубликовал в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга», - указал Песков.
Он с иронией отметил, что совсем скоро печатные американские станки сломаются, а «бумаги будет не хватать».
Ранее политолог Алексей Ярошенко указал на брешь в казне США из-за рекордного государственного долга страны. Эксперт пояснил «360», что данный факт подтверждают изменения в решениях американского руководства финансировать Вооруженные силы Украины.
Ранее СМИ сообщали, что госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц. Он достиг 33 триллионов 513 миллиардов долларов.