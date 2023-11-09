«Бумага закончится». Песков с иронией оценил рекордный госдолг США

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«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга», - указал Песков.

Он с иронией отметил, что совсем скоро печатные американские станки сломаются, а «бумаги будет не хватать».

Ранее политолог Алексей Ярошенко указал на брешь в казне США из-за рекордного государственного долга страны. Эксперт пояснил «360», что данный факт подтверждают изменения в решениях американского руководства финансировать Вооруженные силы Украины.

Ранее СМИ сообщали, что госдолг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц. Он достиг 33 триллионов 513 миллиардов долларов.