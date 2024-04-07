07 апреля 2024, 03:10

«Будут вне закона». Статус французских солдат на Украине раскрыли в Госдуме

РИА «Новости»
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Пребывание французских солдат на Украине, если их туда отправят, будет нелегальным. Об этом заявил РИА «Новости»депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», - сказал Белик.

При этом он подчеркнул, что вопрос о переброске французских военных на Украину остается «загадкой года» и не исключил, что он не выйдет за рамки словесных угроз.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о вероятной отправке военных инструкторов и механиков на Украину.

В гипотетической войне с Россией Франция обречена на поражение , заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он напомнил, что США и страны ЕС не поддержали идею Макрона отправить на Украину свои войска.

Пребывание французских солдат на Украине, если их туда отправят, будет нелегальным. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Россия Армия Франция
07 апреля 2024, 03:26
МИД Армении раскрыл, по каким пунктам не удалось договориться с Азербайджаном
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Армении и Азербайджану не удается договориться по двум важным пунктам мирного договора. Подробности в интервью Общественному телевидению Армении рассказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что у двух стран есть историческая возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе, и по многим вопросам страны нашли консенсус. Согласия не удается достичь по двум важным пунктам.

«Первый пункт - это взаимное признание территориальной целостности. Второй - открытие коммуникаций», - отметил Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на данный момент Азербайджан противодействует внесению этих пунктов в договор.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе. Стрельба произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа.

Армения Азербайджан
07 апреля 2024, 02:16
ЕС в отличие от США пострадает намного больше от конфискации российских активов — Штайбах
РИА «Новости»
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Европа пострадает от конфискации российских активов. Об этом написал в газете Le Figaro профессор Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайбах.

По его словам, на Соединенных Штатах это мало отразится. В отличие от ЕС, где Россия хранит 200 миллиардов евро, в американских банках сумма существенно ниже.

«Если у США на кону стоит мало интересов, то для Евросоюза это было бы выстрелом в ногу», - отметил эксперт.

Он предупредил, что в качестве ответных действий Россия введет меры против европейских стран.

Ранее Китай, Индонезия и Саудовская Аравия в частном порядке попросили Евросоюз не поддаваться на давление США и Великобритании и отказаться от конфискации российских активов. Эта процедура, по их мнению, создаст прецедент для подобных действий в отношении других стран в будущем.

США Европа Россия
07 апреля 2024, 00:55
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Йемене
Freepik
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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило о получении данных  о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда. Об этом ведомство сообщило в соцсети Х.

«Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна», - сказано в публикации.

Представители управления объяснили, что первую ракету перехватили силами коалиции, а вторая упала в воду на расстоянии. Никто из членов экипажа не пострадал, случившееся классифицировали как атаку. UKMTO призвало суда аккуратнее проходить в этой местности и уведомлять о «любой подозрительной активности».

Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Также три водных транспорта США и Израиля обстреливали в Индийском океане. При атаке боевики использовали противокорабельные ракеты.

США Великобритания Израиль Ракеты Суд Йемен
07 апреля 2024, 00:53
Власти Никарагуа разорвали дипломатические отношения с Эквадором
Global Look Press
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Правительство Никарагуа окончательно разорвало все дипломатические отношения с Эквадором. Причиной послужило нападение на посольство Мексики в Кито. Заявление властей опубликовало издание El 19 Digital.

В заявлении указано, что Никарагуа осуждает действия Эквадора и разрывает все отношения с правительством страны.

«В то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям», - сказано в сообщении для СМИ.

Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала укрывавшегося там бывшего вице-президента Хорхе Гласа. Предложение Мексики о предоставлении ему убежища власти Эквадора сочли незаконным.

Мексика Отношения Международные отношения Полиция Эквадор

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