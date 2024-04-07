«Будут вне закона». Статус французских солдат на Украине раскрыли в Госдуме

«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», - сказал Белик.

При этом он подчеркнул, что вопрос о переброске французских военных на Украину остается «загадкой года» и не исключил, что он не выйдет за рамки словесных угроз.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поддержал идею французского президента Эммануэля Макрона о вероятной отправке военных инструкторов и механиков на Украину.

В гипотетической войне с Россией Франция обречена на поражение , заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Он напомнил, что США и страны ЕС не поддержали идею Макрона отправить на Украину свои войска.

Пребывание французских солдат на Украине, если их туда отправят, будет нелегальным. Об этом заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.