12 ноября 2024, 21:54

«Будут стоять в очереди перед Москвой». Вучич спрогнозировал газовый кризис в Европе

РИА «Новости»
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Через несколько лет покупателям сжиженного газа у США придется договариваться с российской стороной о возобновлении поставок. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на климатической конференции ООН в Баку.

Политик считает, что через несколько лет Штаты могут прекратить экспорт газа по причине высокого внутреннего потребления.

«Так что же мы будем делать тогда? Будем все стоять в очереди, и все те, кто запретил российский газ, будут стоять в очереди перед Москвой, чтобы попросить: „Дайте нам газ обратно, чтобы мы могли пережить зиму“», - сказал Вучич.

Глава Сербии также отметил повышение цен на газ после победы Дональда Трампа на выборах президента США на фоне удешевления нефти.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициированные Баку проекты изменили энергетическую карту Евразии. Также это привело к созданию плодотворных форматов международного сотрудничества.

США Газ Россия Александр Вучич
12 ноября 2024, 20:43
Хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях
РИА «Новости»
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Хуситы атаковали несколько американских кораблей в Красном и Аравийском морях, написал в своем Telegram-канале военный представитель движения Яхьи Сариа. Речь идет об авианосце «Авраам Линкольн» и двух эсминцах ВМС США.

По словам Сариа, «две качественные военные операции» провели с помощью беспилотников и ракет.

«Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец [„Авраам Линкольн“] с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны», - объяснил представитель хуситов.

В конце октября британские и американские военные нанесли удар по западной части Йемена. Объектом атаки выступил аэропорт в Ходейде.

США Корабли Йемен
12 ноября 2024, 17:29
Жена Трампа не пойдет на знаковую встречу с Байденами
Global Look Press
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Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания не придет на встречу с четой Байденов, которая состоится в Овальном кабинете в Белом доме. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, супруга Трампа получила приглашение от жены действующего американского лидера Джо Байдена Джилл, но от встречи она откажется. Мероприятие является частью традиции передачи власти в США и «символический жестом».

Причиной отказа Мелании Трамп от встречи стал жесткий график и презентация ее мемуаров. Окружение избранного американского лидера уговаривает ее посетить Овальный кабинет, чтобы в лучшем свете продемонстрировать новую администрацию.

Ранее профайлер Илья Анищенко предположил, что у Трампа все хорошо складывается в политическом плане, но есть проблемы в семейной жизни. Специалист обратил внимание, что супруга республиканца дистанцируется от него и неестественно улыбается.

Белый дом в США Дональд Трамп Джо Байден
12 ноября 2024, 16:12
«Русские все скупят»: чего боится абхазская оппозиция
Телеканал «360»
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В Абхазии прошли массовые беспорядки, во время которых представители оппозиции даже пытались штурмовать Министерство госбезопасности, но повод для протестных акций оказался надуманным. Недовольные политикой страны люди не предоставили альтернативных вариантов инвестиционному соглашению с Россией, которое бы помогло стране преодолеть разруху. Подробно о причинах происходящего в Абхазии в своей авторской колонке порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее - ее прямая речь.

Мосты перекрыты. Дороги заблокированы. В Абхазии сотни протестующих вышли на улицы Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии [Аслан Бжания] собрал экстренное заседание Совбеза и приказал выставить военную технику возле своей резиденции. Генпрокурор республики призвал граждан не нарушать законодательство.

В чем причина? Причиной массовых беспорядков, как заявили представители протестующих, стало инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией. Простыми словами, документ дает право российскому бизнесу вкладывать деньги в проекты на территории республики.

Оппозиция высказалась против. Несогласные боятся, что «русские придут в Абхазию и все скупят». С одной стороны, риск стать гостями на собственной земле пусть небольшой, но есть. Но с другой - угроза куда более серьезная - скатиться к разрухе. Власти не раз говорили, что именно российские инвестиции могут сыграть ключевую роль в стабилизации экономики. А это для республики сейчас вопрос принципиальный.

Примером развития за счет инвестиций можно считать тот же соседний Краснодарский край. Инвесторы вкладывают в него в разы больше денег, чем в Абхазию. И за последние 15 лет он стал одним из самых развитых регионов России.

Соглашение было подписано 30 октября. Серьезных общественных возмущений оно не вызвало. И все бы закончилось стандартной процедурой ратификации, если бы не вчерашняя стычка пятерых представителей оппозиции с провластным депутатом.

Произошла драка. А вечером напавших на народного избранника арестовали Дальше к Министерству госбезопасности съехались родственники. Покричали. Попытались открыть ворота собственными руками. Не получилось - пригнали грузовик. У оппозиции появился повод взбрыкнуть. И свой шанс они не упустили - по Telegram-каналам полетели сообщения с призывами к протестам. И скоро все выезды из города оказались перекрыты. Общественный транспорт встал. А на въезде в Сухум образовались огромные пробки. Так появилась возможность диктовать условия. Но какие? На этот вопрос, похоже, нет ответа и у самих абхазов.

Абхазская оппозиция переживает не за арестованных активистов и даже не за инвестиционное соглашение Они понимают, что в последнее время отношения России и Грузии заметно потеплели. А допустить принятия решения о собственной судьбе у себя же за спиной они не могут. И что это могут быть за решения - тоже предугадать невозможно. Отсюда и желание протестовать. Не против чего-то конкретного, а против того, что напридумывали сами.

Грузия Абхазия Россия Деньги Протесты в Абхазии
12 ноября 2024, 13:24
Движение по Кодорскому мосту в Абхазии разблокировали
РИА «Новости»
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Абхазские правоохранители разблокировали движение по Кодорскому мосту, который перекрывали сторонники оппозиции. Об этом РИА «Новости» заявил начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуридзе.

По переправе уже начали ездить автомобили. По данным источника агентства, протестующие пытались второй раз перекрыть мост, но их попытку пресекли силовики.

Ранее президент республики Аслан Бжания выступил с обращением к народу и рассказал, что власти работают над разблокировкой главной трассы и мостов. Он призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие на фоне происходящих в стране протестных акций.

Политолог Юрий Светов отметил, что беспорядки в Абхазии вспыхивают регулярно. Он предположил, что протесты возникают из-за местного законодательства, мешающего стране развиваться. По его мнению, из-за жесткой бюрократической системы возникают проблемы в сфере строительства и бизнеса.

Абхазия Протесты в Абхазии

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