30 ноября 2023, 22:36

Будущий глава МИД Аргентины анонсировал отказ страны от БРИКС

РИА «Новости»
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Аргентина не станет присоединяться к БРИКС. Об этом заявила будущий министр иностранных дел Диана Мондино в соцсети Х.

«Аргентина не вступит в БРИКС», - отметила она.

До этого она сообщила, что страна не может заплатить взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС.

Ранее телеканал TN сообщил, что администрация нового лидера Аргентины Хавьера Милея обсуждала возможность вступления в БРИКС. Избранный президент официально вступил на пост главы государства 20 ноября. После этого Мондино заявила о прекращении страной контактов с Бразилией и Китаем , но потом отказалась от сказанного.

По словам сенатора Алексея Пушкова, политика Милея может привести Аргентину к катастрофическому положению. Российский лидер Владимир Путин выражал надежду, что страны продолжат партнерство во всех сферах.

Аргентина БРИКС
30 ноября 2023, 23:54
Хуситы в Йемене заявили, что снова атакуют Израиль, если ЦАХАЛ ударит по Газе
РИА «Новости»
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Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) готово возобновить боевые действия против Израиля, если тот снова нанесет удары по сектору Газа. Об этом сказано в заявлении их вооруженных сил, которое опубликовал представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

Он отметил, что ВС Йемена не перестанет блокировать суда еврейского государства в Красном море. Движение намерено «защищать страну и противостоять всем враждебным угрозам».

Гуманитарное перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. На следующий день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пригрозила возобновить удары по анклаву , если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит заложников.

Радикалы обвинили военных еврейского государства в нарушении соглашения по освобождению пленных. ЦАХАЛ опроверг эти данные и заявил, что претензии ХАМАС «поставили в неловкое положение посредников в лице Египта и Катара».

По данным Израиля, в секторе Газа удерживают около 215 заложников. Международный комитет Красного Креста заявил об освобождении 24 пленных ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 ноября 2023, 22:41
Байден неудачно пошутил про возможность «взорвать весь мир»
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден во время экскурсии по заводу CS Wind в Колорадо похвастался, что имеет возможность «взорвать весь мир». Видеотрансляцию с места вело издание The New York Post.

«Мой морской пехотинец носит что-то похожее - у него там код, чтобы взорвать мир», - попытался пошутить Байден, указывая на прибор в руках одного из рабочих.

Американский лидер отметил, что имеет в виду ядерное оружие. Журналисты не оценили юмор главы Белого дома. Авторы публикации отметили, что если Байден хотел пошутить, то у него ничего не вышло.

В одном из публичных выступлений накануне Байден допустил очередную промашку. Он назвал лидера КНР именем умершего китайского политика. Американский президент рассказал историю про беседу с Си Цзиньпинем в Гималаях, но по ошибке назвал собеседника Дэн Сяопином, который умер в 1997 году, задолго до изложенных событий.

Ядерное оружие США Джо Байден
30 ноября 2023, 20:59
«Маски сброшены». Медведев прокомментировал отмену выборов президента на Украине
Freepik
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Рада отменила выборы президента Украины, сбросив тем самым маски окончательно. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пост он опубликовал в Telegram-канале.

В условиях провального наступления и многочисленных жертв появление конкурентов в предвыборной гонке на Украине очень опасно, отметил Медведев. Вторая причина отмены голосования - вскроются случаи «запредельного воровства на крови». Также киевские власти опасаются, что спонсоры начнут «раскладывать яйца в разные корзины», а они хотят и дальше продолжать единолично распоряжаться «баблом», отметил зампред Совбеза.

«Отсюда истерика [Владимира Зеленского] с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404. Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни „президента“ у такой „Украины“ не будет, ни „Украины“ у такого „президента“», - заявил Медведев.

Депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов президента в военное время. Считается, что документ необходим для предотвращения раскола страны и нации.

Дмитрий Медведев Украина Выборы
30 ноября 2023, 19:01
Бразилия вступит в ОПЕК+ в январе — СМИ
Unsplash
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Бразилия приняла решение вступить в ОПЕК+ уже в начале 2024 года. Об этом РИА «Новости» заявил источник в одной из делегаций.

Бразилия приняла решение вступить в ОПЕК уже в начале 2024 года. Об этом РИА «Новости» заявил источник в одной из делегаций.

«Бразилия войдет в ОПЕК с января 2024 года», - отметил он.

По информации Reuters , участники ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Добычу нефтепродуктов снизит Саудовская Аравия, а также несколько стран, входящих в организацию. Какие именно участники ОПЕК согласились на это, журналисты не указали.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что государство одобрит любое решение ОПЕК , связанное с урегулированием ситуации в секторе Газа. Страна пойдет на любые шаги, которые могут помочь Израилю и ХАМАС наладить диалог.

Пинто добавил, что Венесуэла не является экспортером нефти в еврейское государство и не поддерживает с ним дипломатические отношения. Он напомнил, что вопрос нефтяного эмбарго поднимался арабскими странами.

Бразилия Нефть ОПЕК

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