Будущий глава МИД Аргентины анонсировал отказ страны от БРИКС

«Аргентина не вступит в БРИКС», - отметила она.

До этого она сообщила, что страна не может заплатить взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС.

Ранее телеканал TN сообщил, что администрация нового лидера Аргентины Хавьера Милея обсуждала возможность вступления в БРИКС. Избранный президент официально вступил на пост главы государства 20 ноября. После этого Мондино заявила о прекращении страной контактов с Бразилией и Китаем , но потом отказалась от сказанного.

По словам сенатора Алексея Пушкова, политика Милея может привести Аргентину к катастрофическому положению. Российский лидер Владимир Путин выражал надежду, что страны продолжат партнерство во всех сферах.