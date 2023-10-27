Будущая королева Великобритании собралась нарушить тысячелетнюю традицию

Жена принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон хочет нарушить тысячелетнюю традицию - отправить сына на учебу вместе с девочками. Такой вывод сделало издание News.com.au со ссылкой на источники, приближенные к королевскому двору.

Миддлтон планирует отправить своего старшего сына Джорджа Александра Луи в публичную школу, в которой учатся как мальчики, так и девочки. По данным источников издания, речь идет о колледже Марлборо в Уилтшире. В свое время там училась сама Кейт.

Поводом для таких предположений стало посещение Миддлтон и ее сына колледжа в конце октября. Эксперт по королевской семье Даниэла Элсер заявила, что этим поступком будущая королева может нарушить тысячелетнюю традицию.

«Историческое событие может случиться благодаря одному обстоятельству - девочкам. Джордж может стать первым монархом со времен восшествия на престол Этельстана (первый король Англии - прим. ред.) в 924 году, который получит образование в разнополой среде», - подчеркнула она.

В королевской семье есть негласное правило - будущие правители страны должны учиться в отдельных заведениях для мальчиков. По мнению Элсер, Кейт Миддлтон и принц Уильям решили нарушить традицию, чтобы воспитать наследника в современной среде.