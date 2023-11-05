«Буду жить в своей стране». Павел Буре объяснил отказ от американского паспорта

«Принял решение, что буду жить в своей стране. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт», - отметил спортсмен.

Бывший нападающий клуба НХЛ также отметил, что ему больше нравится жить в России, а не в США. Он перестал быть американским гражданином в 2016 году, а свою спортивную карьеру завершил в 2003 году.

В НХЛ хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». В 1990 году Буре выиграл чемпионат мира, а в 1998 стал серебряным призером Олимпийских игр.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборная России проведет матч с США в том случае, если РФ допустят до Олимпийских игр в 2026 году. С российской и американской командами будут состязаться победители квалификационных раундов.