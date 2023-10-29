«Будто под наркотиками». Читатели назвали отвратительным вид Зеленского на последнем видео
Пользователи соцсети X обратили внимание на странный вид лидера Украины Владимира Зеленского на последнем видеообращении, опубликованном в его соцсетях. Оно посвящено саммиту по обсуждению формулы мира на Мальте.
Один из читателей заявил, что Зеленский все чаще выглядит так, будто принял запрещенные вещества.
«Почему ты всегда выглядишь так, будто ты под наркотиками?» - спросил он.
«Ничего себе, тебя вышвырнули на обочину даже раньше, чем я ожидал», - пошутил другой пользователь.
«Кокаин берет свое. Ты выглядишь отвратительно», - заявил третий.
Другие читатели также раскритиковали и саму речь Зеленского, заявив, что слова о победе над Россией не имеют никакого смысла.
Международная встреча по Украине на Мальте проходит в эти выходные - с 28 по 29 октября. Ранее стало известно, что Китай отказался принимать в ней участие.