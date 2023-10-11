«Будет война». Илон Маск сделал прогноз для Евросоюза
Современная политика Евросоюза и влияние существующих миграционных трендов приведут к неизбежной гражданской войне в Европе. Такие выводы сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», - написал он.
Таким словами Маск прокомментировал критику британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые не только открыли границы для людей с иными ценностями, но и «демонизируют» выступающих против этого политиков.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявил, что Евросоюз насильно навязал Венгрии и Польше миграционный пакт, однако Венгрия будет продолжать высказывать бескомпромиссную позицию по вопросу нелегальной миграции. Она не поддержит план по расселению беженцев в странах Европы, навязываемый ЕС, отметил Орбан