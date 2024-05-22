22 мая 2024, 23:53

«Будет сложно». В Японии потеряли надежду вернуть Курильские острова

РИА «Новости»
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Японии стоит пока забыть о Курильских островах и налаживать взаимодействие с Россией в более перспективных сферах. К такому выводу пришли журналисты издания Hokkaido Shimbun.

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по „северным территориям“, - заявили в статье.

Авторы материала посоветовали японским властям сосредоточиться на более перспективных сферах взаимодействия с Россией. Например, на рыболовстве.

Ранее сообщалось, что Россия планирует возвести сеть разведывательных баз на Курильских островах. По мнению журналистов издания South China Morning Post, таким образом российские власти посылают Японии сигнал о том, что помощь Украине будет иметь негативные последствия.

Япония Россия Переговоры Курильские острова Москва
22 мая 2024, 22:58
Пережившая удар молнии женщина рассказала о загробной жизни
Freepik
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Жительница США Элизабет Крон рассказала, как 35 лет назад умерла после удара молнии, а потом снова вернулась к жизни. После этого она якобы получила способность предсказывать будущее в своих снах.

Она поделилась своими видениями после смерти в подкасте Shaman Oaks, сообщил «Московский комсомолец». Женщина рассказала, что в тот день она пошла с детьми в местную синагогу. Когда началась гроза, она схватила зонт, прикоснувшись обручальным кольцом к его ручке. В этот момент в нее ударила молния и она умерла.

По словам американки, она находилась вне тела, когда увидела свой труп на стоянке синагоги. Молния прошла сквозь ее тело, обувь разлетелась на куски. Потом плывущий световой шар привел ее в райский сад.

«Растения были другими. Цветы цвели, просто взрывались цветом - это так расстраивает, потому что здесь просто не существует слов», - вспомнила она.

Женщина добавила, что встретила своего покойного дедушку, который рассказал, что она может выбрать - остаться в раю или вернуться. Кроме того, он сообщил ей якобы о победе Джорджа Буша-младшего на предстоящих выборах президента США.

США Смертность Женщины
22 мая 2024, 22:21
Вдова отдала тело мужа ученым, а его взорвали на военном полигоне в США
flickr.com
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Тело американца Стива Хансена после смерти завещали науке. Спустя некоторое время его вдова узнала, что вместо научных исследований труп супруга взрывали на военном полигоне.

Историю с перепродажей тела опубликовал портал UniLad. По данным издания, американец Стив Хансен хотел после смерти стать донором органов, но врачи признали их непригодными для трансплантации. Тогда его жена Джилл передала труп супруга для использования в научных целях Центру биологических исследований Аризоны.

Научно-исследовательское учреждение продало труп Министерству обороны США. Тело использовали в качестве манекена для краш-тестов в ходе военных и баллистических испытаний. Труп многократно взрывали, из-за чего он получил «тотальные увечья». Все это совершалось без согласия родственников умершего.

Ранее стало известно, что жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп своего дяди, чтобы оформить на него кредит.

Исследования США Военные Полигоны Наука
22 мая 2024, 21:31
Провальные премьеры оставят более 100 сотрудников Pixar без работы
Викимедиа
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Входящая в Walt Disney Company анимационная студия Pixar уволит 14% сотрудников (около 175 человек) после слабых кассовых сборов мультфильмов «Базз Лайтер» и «Элементарно». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на письмо директора студии Джима Морриса.

Кроме того, студия прекратит производство анимационных сериалов для стримингового сервиса Disney.

По словам Морриса, основное внимание студия начнет уделять художественным фильмам.

По данным издания The Hollywood Reporter , сокращения в Pixar станут частью реформы всего холдинга Disney. Руководитель компании Боб Айгер объявил о возвращении к выпуску качественных полнометражных картин, а не сериалов для стриминга.

О проблемах Pixar заговорили в 2022 году, когда головной офис отказался от проката анимационных фильмов «Лука», «Душа» и «Я краснею» в кинотеатрах, которые начали возвращаться к работе после пандемии, а выложил их для подписчиков Disney.

Первая публичная премьера студии «Базз Лайтер» в прокате провалилась. Возместить понесенный ущерб не помогла картина «Элементарно», которая собрала в прокате почти 500 миллионов долларов.

Несмотря на сокращения, Pixar выпустит еще три фильма. «Головоломка - 2» выйдет в прокат 14 июня. В следующем и 2026 году зрителей ждут новая анимационная картина «Элио» и продолжение многолетней франшизы «История игрушек 5».

Российские киносервисы с 1 марта 2023 года убрали из своих библиотек все фильмы и сериалы Walt Disney Company в связи с окончанием срока лицензионных соглашений. Заключить новые контракты американская компания отказалась.

США Сериалы Disney Фильмы
22 мая 2024, 20:32
Названа дата досрочных выборов в британский парламент
Global Look Press
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В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент страны. Дату озвучил британский премьер-министр Риши Сунак.

Он подтвердил информацию, которую распространил Sky News , о планах созвать выборы в указанные сроки.

«Всеобщие выборы пройдут 4 июля», - сказал Сунак после совещания кабинета министров, ход которого транслировал телеканал.

По данным The Guardian , премьер уже получил санкцию короле Карла III на роспуск парламента.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее », - подчеркнул Сунак.

По его словам, стране необходимо решить - развивать уже достигнутый прогресс или столкнуться с риском возвращения к исходной точке, причем без наличия какого-либо плана и уверенности.

Раньше британский премьер уверял, что выборы запланировали на вторую половину года. Состояться они должны не позже января 2025-го, уточнило РИА «Новости».

Великобритания Выборы в Великобритании Риши Сунак

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