25 февраля 2024, 13:49

«Будет сложно». Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ

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В Белоруссии абсолютно спокойно реагируют на заявления армянской стороны о заморозке участия в ОДКБ, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова привело БелТА.

Лидер страны уточнил, что от Армении не поступало соответствующих официальных уведомлений. Он добавил, что организация в любом случае не рухнет в случае приостановки членства армянской стороны. Лукашенко посоветовал Армении не торопиться и не делать резких движений.

«Выйти просто, а вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать что-то», - подчеркнул президент.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 23 февраля заявил, что стороны не выполнили пункты Договора о коллективной безопасности в отношении республики. Поэтому власти заморозили участие в ОДКБ.

Секретариат организации также сообщал, что от Армении не поступало заявлений о приостановке членства. МИД России выразил надежду на то, что руководство Армении обсудит все беспокоящие его вопросы в спокойном и доверительном диалоге.

Армения Белоруссия Александр Лукашенко ОДКБ
25 февраля 2024, 14:47
«Клочок земли захватить». Лукашенко рассказал о планах белорусской оппозиции
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Белорусская оппозиция намерена захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. Об этом рассказал президент Александр Лукашенко. Его процитировало РИА «Новости».

По словам главы государства, речь идет о Кобринском районе и городе Малорите.

«Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», - отметил Лукашенко.

Днем 25 февраля стало известно, что белорусский лидер собирается участвовать в выборах президента в 2025 году. Лукашенко объяснил, что чем больше Запад будет «напрягать» общество, тем быстрее он пойдет на выборы.

Президент Белоруссии рассказал и о единстве с Россией. По его словам, два государства совместными усилиями смогут противостоять любому противнику. В нынешнем мире понимают только силу, заключил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко НАТО Оппозиция
25 февраля 2024, 12:13
Лукашенко будет участвовать в президентских выборах в Белоруссии в 2025 году
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен поучаствовать в президентских выборах в 2025 году. Об этом написало РИА «Новости».

«Передайте им (Западу - прим. ред.), что пойду. <…> Чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», - сказал Лукашенко.

По данным приближенного к пресс-службе главы государства Telegram-канала «Пул Первого» , Лукашенко назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире. Он добавил, что голосование в стране - праздник.

«Мы проводим искреннюю и честную политику! Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать все!» - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил: люди начинают понимать, что президент в Белоруссии - это очень тяжелая работа и решиться занять такой пост может не каждый. По мнению Лукашенко, в текущий момент его уход из политики будет равносилен предательству.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет едина с Россией и вместе страны противостоят любому противнику.

Праздники Белоруссия Россия Работа Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 11:53
Белоруссия всегда будет едина с Россией — Лукашенко
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна всегда будет едина с Россией и совместными усилиями государства смогут противостоять любому противнику. Об этом написало РИА «Новости».

«Не хочу больше говорить о том, как мы будем противостоять, потому что нынешний мир - это сила. Понимают только силу», - добавил белорусский лидер.

Лукашенко также рассказал, что собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году, причем отметил, что чем сильнее Запад будет «напрягать» его страну, тем быстрее он решится стать кандидатом.

Ранее, 20 февраля, Александр Лукашенко заявил, что у границы Союзного государства скопились тысячи бронемашин и десятки тысяч бойцов стран НАТО. Он сообщил также, что Североатлантический альянс разместил рядом с Белоруссией и Россией около 32 тысяч военных.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Россия НАТО
25 февраля 2024, 11:43
Байден вновь попытался убедить лидеров G7 направить замороженные активы России на Украину
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Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7). Там он снова поднял вопрос об использовании заблокированных активов России на нужды Украины, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, с «прессингом» американского лидера согласились представители Великобритании.

Однако вопрос использования замороженных в Европе российских денег включили в итоговое коммюнике лишь в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов этого шага.

Журналисты отметили, что Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются, что конфискация российских денег станет верным решением, так как прецедент такого типа может привести к сложным юридическим последствиям, а также негативно отразиться на привлекательности еврозоны.

Авторы материала уточнили, что доходы стран региона от размещения активов России превышают 10 миллиардов в год.

Ранее часть союзников Соединенных Штатов высказались против вторичных антироссийских санкций. Они сочли эти меры превышением полномочий США, указав, что ограничения могут ударить по третьим сторонам, не попадающим под санкции.

G7 Джо Байден

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