«Будет не так страшно». Жена Зеленского оценила возможность его переизбрания на второй срок

Читайте нас в:

Зеленская рассказала, что когда ее супруг баллотировался в первый раз, она не полностью поддерживала его решение. По поводу второго срока первая леди Украины заявила, что он пугает ее меньше.

«Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», - высказалась Зеленская.

Она отметила, что на решение мужа может повлиять текущая ситуация на Украине, и будет ли у ее страны возможность организовать честные и прозрачные выборы. Также решение президента будет зависеть от того, будет ли он нужен украинскому обществу, заявила Зеленская и добавила, что поддержит супруга, какое решение он бы ни принял.