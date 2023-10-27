«Будет большая война». США предрекли час расплаты за удары по Сирии

Далее - прямая речь.

Штаты будут всеми силами удерживать свое влияние на Ближнем Востоке. Им нужны ближневосточные ресурсы, но если полыхнет огонь большой войны, то Америка будет втянута в эту войну. И последствия будут, на мой взгляд, непредсказуемые, в том числе для Израиля, который, естественно, прямой союзник американцев.

Ошибки США и Израиля По моему мнению, последуют удары по большему количеству американских военных баз и подразделений, контролирующих фактически воровство ресурсов тех стран, которые фактически оккупированы и находятся под контролем проамериканских сил.

Надеюсь, все-таки большой кризис не развернется. Но что-то мне подсказывает, что Америка в силу мнения о собственном величии и гегемонии продолжит совершать большие ошибки.

Более того, есть предположение, что именно американцы ошибочно спланировали действия Израиля против ХАМАС , против «Хезболлы» и прочих. И сейчас эти ошибки будут видны.

То есть они не рассчитали силу, фактически совместные ошибки Израиля и Соединенных Штатов привели к просчетам. Война, которую развязали против ХАМАС, я думаю, готовилась для того, чтобы на тех территориях остался только Израиль. Но такие действия привели совсем к другому арабский мир объединяется в борьбе против американцев и израильтян.

Огонь большой войны Я считаю, что США совершают большую ошибку. Президента Джо Байдена, конечно, подталкивают напрямую к войне с Ираном.

Были нанесены удары - насколько я знаю, по объектам прокси , то есть проиранских сил в Сирии.