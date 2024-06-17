«Будем внимательно следить». В США обеспокоились визитом Путина в КНДР

Чиновник признался, что власти США будут внимательно следить за предстоящим визитом президента России Владимира Путина в КНДР.

«Нас не беспокоит эта поездка. Нас беспокоит углубление отношений между этими двумя странами не только из-за последствий для украинского народа… Но и из-за того, что там может быть некоторая взаимность, которая повлияет на безопасность на Корейском полуострове», - заявил Кирби.

Ранее стало известно, что Владимир Путин отправится в КНДР по приглашению председателя государственных дел страны Ким Чен Ына во вторник, 18 июня. Оттуда глава государства вылетит во Вьетнам.