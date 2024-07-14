За экс-президентом США Дональдом Трампом стоят могущественные силы, защищающие его. Именно по этой причине покушение сорвалось, и пуля пролетела всего в сантиметре от лица политика, рассказала 360.ru ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова. Однако расслабляться не стоит — в скором времени бывшего американского лидера вновь попытаются убить.

Тайное сообщество магов По ее словам, кандидат в президенты хорошо понимает важность магической защиты, поэтому он обратился за помощью к группе магов, обладающих парапсихологическими способностями.

«У него есть конкретная магическая защита, и он тайно обращается именно за помощью магов, которые с ним работают. <…> Это две женщины и один мужчина, с которыми он сотрудничает», - поделилась подробностями экстрасенс.

Она подчеркнула, что политик также прибегает к помощи специально созданных для него оберегов.

«Это тайная история, и я уверена, что он носит при себе скрытную защитную формулу, которая также помогает ему», - объяснила ясновидящая.

Личный ангел-хранитель Миронова также призналась, что о Трампе также заботится его бабушка, которая с того света оберегает его от любой опасности.

«У него есть мощный ангел-хранитель - это его бабушка, которая по женской линии его защищает. Это абсолютно точно. Я не знаю точно, жива она или нет, но она есть в его поле, и она его защищает», - указала экстрасенс.

Рассказала она и о будущем политика-республиканца. По ее мнению, экс-президенту придется пережить еще как минимум два покушения.

«Да, на него будет совершено еще минимум два покушения, но ничего с ним не случится», - добавила Миронова.

Ясновидящая предсказала, что Трамп выиграет выборы и снова встанет во главе государства.

«Он обязательно [продолжит борьбу]. Более того, покушения положительно скажутся на его пиар-кампании, его рейтингах, и дадут положительный бонус на его продвижение вперед. Это еще политически сыграет только в плюс», - заключила экстрасенс.

Трампа на митинге в штате Пенсильвания спасло буквально чудо - он повернул голову как раз в момент выстрела. Пуля пролетела мимо его лица и задела только ухо. Жертвой стрельбы стал один человек, еще два зрителя получили тяжелые ранения.