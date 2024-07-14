14 июля 2024, 13:17

«Будем очень внимательно наблюдать». Песков — о выборах в США

Unsplash
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В Кремле намерены пристально следить за тем, как будут проходить президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил в своем Telegram-канале.

По словам Пескова, Москва планирует наблюдать, кто в итоге примет участие в гонке за президентское кресло и кто одержит победу.

«И сможет ли он стать президентом, если он победит. Сейчас там все это тоже не гарантировано. Будем очень внимательно наблюдать», - отметил представитель Кремля.

На днях директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны лгут о якобы вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил, что в 2020 году уже была похожая же ситуация.

Кремль Дмитрий Песков Выборы президента США
14 июля 2024, 14:36
Журналиста в Италии разбудили посреди ночи и обвинили в покушении на Трампа
Unsplash
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Пресс-служба Белого дома по ошибке прикрепила фото спортивного журналиста из Италии к сообщению о возможном организаторе покушения на американского политика Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщил итальянский сайт Open.Online.

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По информации издания, администрация президента США опубликовала на видеохостинге YouTube ролик, в котором говорилось о покушении на экс-президента. К сообщению авторы случайно поместили фото не возможного организатора стрельбы, а журналиста Марко Виоли.

Также фотография репортера оказалась в телеэфире с титром о том, что силовики ликвидировали стрелка. Сам Виоли рассказал, что его из-за этого разбудили посреди ночи.

«Я категорически отрицаю свою причастность к этому инциденту», - написал он в соцсети Instagram*.

По данным ФБР, в Трампа стрелял американец Мэтью Крукс. Перед митингом он опубликовал в соцсетях видеозапись с обращением. В нем он признался в ненависти к Трампу.

Пуля задела ухо американского экс-лидера, пролетев в сантиметре от его головы. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 14:17
Три мага, ангел-хранитель и обереги. Трамп выжил, но впереди — еще два покушения
Global Look Press
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За экс-президентом США Дональдом Трампом стоят могущественные силы, защищающие его. Именно по этой причине покушение сорвалось, и пуля пролетела всего в сантиметре от лица политика, рассказала 360.ru ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова. Однако расслабляться не стоит — в скором времени бывшего американского лидера вновь попытаются убить.

Тайное сообщество магов По ее словам, кандидат в президенты хорошо понимает важность магической защиты, поэтому он обратился за помощью к группе магов, обладающих парапсихологическими способностями.

«У него есть конкретная магическая защита, и он тайно обращается именно за помощью магов, которые с ним работают. <…> Это две женщины и один мужчина, с которыми он сотрудничает», - поделилась подробностями экстрасенс.

Она подчеркнула, что политик также прибегает к помощи специально созданных для него оберегов.

«Это тайная история, и я уверена, что он носит при себе скрытную защитную формулу, которая также помогает ему», - объяснила ясновидящая.

Личный ангел-хранитель Миронова также призналась, что о Трампе также заботится его бабушка, которая с того света оберегает его от любой опасности.

«У него есть мощный ангел-хранитель - это его бабушка, которая по женской линии его защищает. Это абсолютно точно. Я не знаю точно, жива она или нет, но она есть в его поле, и она его защищает», - указала экстрасенс.

Рассказала она и о будущем политика-республиканца. По ее мнению, экс-президенту придется пережить еще как минимум два покушения.

«Да, на него будет совершено еще минимум два покушения, но ничего с ним не случится», - добавила Миронова.

Ясновидящая предсказала, что Трамп выиграет выборы и снова встанет во главе государства.

«Он обязательно [продолжит борьбу]. Более того, покушения положительно скажутся на его пиар-кампании, его рейтингах, и дадут положительный бонус на его продвижение вперед. Это еще политически сыграет только в плюс», - заключила экстрасенс.

Трампа на митинге в штате Пенсильвания спасло буквально чудо - он повернул голову как раз в момент выстрела. Пуля пролетела мимо его лица и задела только ухо. Жертвой стрельбы стал один человек, еще два зрителя получили тяжелые ранения.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 14:16
«Таких планов нет». Песков — о вероятности звонка Путина Трампу после покушения
РИА «Новости»
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В планах у президента Владимира Путина нет телефонных переговоров с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, пережившим покушение. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Насколько я знаю, нет, таких планов нет», - заявил он.

Накануне 20-летний киллер выстрелил из винтовки в экс-президента США Дональда Трампа, который в этот момент выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Пуля попала в ухо политику, он потерял много крови. В результате стрельбы один человек погиб и двое получили ранения. Самого нападавшего ликвидировали.

Спустя несколько часов после покушения американский лидер Джо Байден позвонил Трампу. Однако подробности их разговора в Белом доме не стали обнародовать.

Дмитрий Песков Владимир Путин Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 14:14
Россия выразила соболезнования семье случайной жертве покушения на Трампа
Global Look Press
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Россия выразила соболезнования семье погибшего во время покушения на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Сочувствуем и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказал пресс-секретарь.

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Самого стрелка ликвидировали.

Пуля пролетела буквально в сантиметре от головы Трампа. Политик услышал свистящий звук и выстрелы , пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Покушение на Трампа назвали политическим заказом. История с бывшим американским президентом напомнила убийство 35-го президента США Джона Кеннеди.

Неудавшееся покушение на Трампа, предположил блогер «Голос Мордора», сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок.

США Кремль Дмитрий Песков Семья Дональд Трамп Россия Покушение на Дональда Трампа

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