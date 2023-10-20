«Будем честны». Соединенным Штатам предрекли крах в случае войны с Россией

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По мнению экс-разведчика, США не в состоянии вести даже один конфликт.

«Давайте будем честны: если бы прямо сейчас в Европе мы вступили в войну с Россией, то у нас было бы недостаточно военной силы для того, чтобы одержать верх», - констатировал Риттер.

Он отметил, что США могут вести войну, но не сумеют победить. По мнению Риттера, сейчас Соединенные Штаты так слабы, что их ждет поражение с любым противником, у которого есть военный потенциал, не говоря уж о России.

При этом Соединенные Штаты намерены поддерживать и Украину, и Израиль. Американский президент Джо Байден заявил, что это якобы «разумные инвестиции», которые в будущем принесут дивиденды. Он назвал Украину и Израиль «критическими партнерами» США.