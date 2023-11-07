Буданова назвали возможным предводителем заговора против Зеленского

Поддержка Владимира Зеленского ослабла, по мнению американца, после провала контрнаступления, сдачи Артемовска, потери позиций в районе Авдеевки , риске остаться без Купянска и вступить в битву за Харьков. Обострились его разногласия с генералами. Стивен Брайен заявил, что на фоне этих неудач в стране начали обсуждать переговоры с Россией, вопреки запрету президента.

«Если существует реальная угроза для Владимира Зеленского, то она может исходить от Кирилла Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может заставить президента либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже заменить его», - заявил автор статьи.

Экс-депутат Верховной рады Украины заявил, что спецслужбы начали готовить смену власти. По его словам, в Израиле могли устроить покушение на Владимира Зеленского и возложить вину на боевиков ХАМАС.