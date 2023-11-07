Буданова назвали возможным предводителем заговора против Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может стать жертвой заговора генералов. Бунт возглавит начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, заявил на сайте Weapons and Strategy бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
Поддержка Владимира Зеленского ослабла, по мнению американца, после провала контрнаступления, сдачи Артемовска, потери позиций в районе Авдеевки , риске остаться без Купянска и вступить в битву за Харьков. Обострились его разногласия с генералами. Стивен Брайен заявил, что на фоне этих неудач в стране начали обсуждать переговоры с Россией, вопреки запрету президента.
«Если существует реальная угроза для Владимира Зеленского, то она может исходить от Кирилла Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может заставить президента либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже заменить его», - заявил автор статьи.
Экс-депутат Верховной рады Украины заявил, что спецслужбы начали готовить смену власти. По его словам, в Израиле могли устроить покушение на Владимира Зеленского и возложить вину на боевиков ХАМАС.