Буданов заявил, что танки Abrams «долго не проживут» на Украине

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По его словам, боевые машины «не проживут» долго, а дальнобойные ракеты ATACMS не смогут «изменить ситуацию».

«Они (танки Abrams - прим. ред.) должны применяться в очень специфических, хорошо подготовленных операциях, потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут», - отметил Буданов.

Глава ГУР добавил, что для изменения ситуации США должны будут поставить ВСУ как минимум сотни дальнобойных снарядов.

Ранее президент США Джо Байден пообещал Зеленскому отправить на Украину небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS. Примерные даты поставок снарядов для РСЗО HIMARS СМИ не сообщили.

Американский лидер заявил, что первый танк Abrams поступит на Украину на следующей не неделе. Он добавил, что рассчитывал на поддержку конгресса в вопросах помощи стране.