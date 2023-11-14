Буданов допустил, что Украина не подпишет мирный договор после окончания конфликта

Читайте нас в:

Буданов напомнил, что истории такие случаи известны, например, Россия и Япония после 1945 года так и не подписали мирный договор из-за разногласий по островам.

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - заявил глава ГУР.

На Украине признали, что их «заставят» сесть за стол переговоров , и сделают это партнеры Киева, которые по факту являются хозяевами страны. Помощь западных союзников начинает угасать, поэтому скоро Украину вынудят решить конфликт дипломатическим путем.

Идею заморозки конфликта на Украине крымский депутат Михаил Шеремет назвал бомбой замедленного действия. Этот сценарий приведет к катастрофическим последствиям, считает депутат.