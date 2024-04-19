«За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал», - сказала дипломат.

Если в 2019 году в ЕС еще кто-то всерьез рассуждал о возможности «стратегической автономии», отметила Захарова, то сейчас союз утратил политическую субъектность. По мнению официального представителя дипведомства, европейские страны по сути стали «заморской территорией США».

Сейчас Евросоюз надеется на использование замороженных российских активов. Хотя в Кремле не раз замечали, что любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом незаконно.

Захарова заявила, что Россия решительно ответит Западу на возможную конфискацию своих активов. Церемониться никто не собирается, подчеркнула она.