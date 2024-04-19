19 апреля 2024, 19:25

Бряцание оружием только ослабит положение Евросоюза — МИД

РИА «Новости»
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Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал», - сказала дипломат.

Если в 2019 году в ЕС еще кто-то всерьез рассуждал о возможности «стратегической автономии», отметила Захарова, то сейчас союз утратил политическую субъектность. По мнению официального представителя дипведомства, европейские страны по сути стали «заморской территорией США».

Сейчас Евросоюз надеется на использование замороженных российских активов. Хотя в Кремле не раз замечали, что любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом незаконно.

Захарова заявила, что Россия решительно ответит Западу на возможную конфискацию своих активов. Церемониться никто не собирается, подчеркнула она.

США Мария Захарова Россия Запад Евросоюз
19 апреля 2024, 18:48
Финский премьер отказался обсуждать с русскоязычными жителями открытие границы
РИА «Новости»
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Об этом написали в Telegram-канале «Александровское общество».

Орпо посетил границу с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активисты «Александровского общества» хотели пообщаться с ним на «важнейшую тему», сообщить, насколько сильно ситуация «усложнила жизнь» многих людей.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», - отмечается в публикации.

Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо осматривали границу с вертолета.

В начале апреля в Финляндии состоялась акция протеста из-за закрытия границы с Россией. В ней приняли участие около 50 человек. Подобный митинг также проходил в январе по инициативе «Александровского общества».

Это некоммерческая общественная организация, выступающая за поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских и русскоязычных финнов, а также «всех людей, разделяющих ценности правового государства».

Финляндия Россия Урсула фон дер Ляйен
19 апреля 2024, 18:15
Страны G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания
РИА «Новости»
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Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике, выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации договора. <…> Настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», - подчеркивается в заявлении.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ еще 2 ноября 2023 года. Американские СМИ назвали этот шаг «ошеломляющим». При этом в МИД РФ констатировали, что страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике , выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

Отмечается что страны «серьезно обеспокоены» заявлениями России, касающимися испытаний ядерных взрывчатых веществ.

G7 Ядерное оружие Россия
19 апреля 2024, 15:40
Неизвестный пригрозил взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже
Global Look Press
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Неизвестный заперся в здании консульства Ирана в Париже. Мужчина угрожает взорвать себя. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«На данный момент мужчина заперся в здании консульства Ирана в 16 округе Парижа и угрожает себя взорвать», - указали авторы материала.

Мужчина, предположительно, находится в жилете смертника. Как сообщил очевидец, злоумышленник вошел в здание консульства примерно в 11:00 по местному времени. Вместе с мужчиной в диппредставительстве находятся сотрудники.

Правоохранители оцепили территорию вокруг площади Трокадеро. Префект парижской полиции распорядился привлечь к операции специальный отряд BRI, работающий в случаях повышенного риска безопасности.

Недавно в Санкт-Петербурге задержали жителя Саратовской области. Мужчина угрожал взорвать гранату в доме на Народной улице. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

Париж Мужчины Иран Полиция
19 апреля 2024, 15:06
«Большая семерка» пообещала найти законный способ присвоить российские активы
РИА «Новости»
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Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление, в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление , в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Страны осудили удары по энергетическим объектам Украины. Они заявили, что следует компенсировать ущерб, в том числе за счет обездвиженных суверенных активов России за рубежом. Участники заседания приветствовали планы Евросоюза принять правовые акты для использования доходов от замороженных счетов.

«Мы будем продолжать нашу работу и консультировать перед Апулийским саммитом по всем возможным направлениям и вариантам, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы можно было бы использовать для поддержки Украины в соответствии с правовыми системами и международным правом», - заявили министры.

По итогам заседания представители стран G7 договорились сократить импорт энергоресурсов из России и пообещали укрепить украинскую систему ПВО. Саммит лидеров G7 пройдет в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

G7 Международные отношения Запад Деньги

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