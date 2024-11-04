Бросившую новорожденную дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции

Она подчеркнула, что пока не может сказать, какое наказание грозит ее подзащитной, но со своей стороны намерена заявлять, что умысла на убийство новорожденной дочери у россиянки не было.

«Суд состоится в Турции согласно турецкому законодательству, так как событие произошло здесь, что будет после этого - неизвестно», - заявила Полат.

По данным агентства, первое судебное заседание по делу Бурназкиной пройдет в декабре.

Молодая россиянка родила дочь в туалете для инвалидов аэропорта Антальи 13 октября. Младенца женщина выбросила в унитаз, где девочку нашли уборщики, которые спасли ребенка. Новорожденную передали в медицинское учреждение, а против матери завели уголовное дело и арестовали.

В пресс-службе уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой сообщили, что дипломаты сделали новорожденной российское гражданство. Сотрудники Генконсульства направили властям Турции ноту, в которой уведомили, что младенца доставят в Россию.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что новорожденного ребенка могут забрать себе родственники, которые имеют первоочередное право на удочерение.