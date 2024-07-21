Брошенным велосипедам на границе Финляндии и России нашли применение

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По информации источника, в расположенном неподалеку от ведущего в Мурманскую область пограничного перехода городе Салла с молотка продали один самокат и 190 велосипедов.

Стоимость самого дорогого лота составила 220 евро, а в среднем цена за лот варьировалась в пределах 30-60 долларов. Самыми доступными оказались велосипеды ценой в один доллар.

С ноября 2023 года власти Финляндии начали сообщать о прибытии граждан третьих стран со стороны России, которые запрашивают убежище в Евросоюзе. С 30 ноября все автомобильные пункты пропуска на российской границе закрыты «до дальнейшего уведомления».

Ранее стало известно о сотнях россиян, ждущих очереди на убежище в Финляндии.