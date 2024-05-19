19 мая 2024, 14:19

Британскую принцессу спасали от рака врачи папы римского

Global Look Press
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Команда медиков папы римского прилетала в британскую столицу, чтобы провести операцию принцессе Кейт Миддлтон. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Врачи оперировали монаршую особу в середине января. По информации индийского издания, королевская семья редко прибегает к иностранной помощи, но в этот раз она обратилась к итальянскому медцентру Gemelli, который занимался лечением папы римского Франциска.

Кейт Миддлтон диагностировали рак, она проходит курс лечения. О своей болезни она объявила в марте после перенесенной операции.

Ранее принц Уильям рассказал о состоянии своей жены. Он отметил, что у супруги все хорошо.

Подруга принцессы, дизайнер Амайя Арриета призналась, что Кейт Миддлтон тяжело переносит лечение. По ее словам, королевская семья «проходит через ад». Она также выразила надежду, что у них скоро все наладится.

Болезни Врачи Рак Папа римский Британская королевская семья
19 мая 2024, 14:04
Армия предотвратила госпереворот в Демократической Республике Конго
Global Look Press
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Войскам Демократической республики Конго удалось предотвратить попытку государственного переворота. Ситуацию в стране взяли под контроль, сообщило издание Actualite в соцсети X.

«Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», - заявил представитель армии страны Сильвен Экенге.

Он также сообщил о причастности иностранных граждан к попытке устроить в республике госпереворот.

Экенге добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, армия восстановила общественный порядок, скоро обнародуют подробности.

Ранее в Турции прокуратура приступила к расследованию возможного заговора против правительства. После информации о вероятной попытке госпереворота турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собрал экстренное совещание с главами разведки и Минюста.

Военные Армия
19 мая 2024, 12:52
Стало известно состояние здоровья Фицо после покушения
Global Look Press
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Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо после покушения больше не под угрозой. Об этом рассказал вице-премьер страны Роберт Калиняк, сообщило РИА «Новости».

«Мы говорили о том, что хотим приблизиться к позитивному прогнозу, теперь мы на шаг к нему ближе. Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», - сказал он.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после заседания правительства в политика выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений.

В премьера попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Политика вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. В понедельник, 20 мая, должен был пройти консилиум врачей , на котором собирались решить, можно ли отправить Фицо в клинику ближе к дому. Как уточнил Калиняк, в ближайшее время никаких переводов не будет.

Ранее суд избрал меру пересечения для 71-летнего Юрая Цинтулы, его заключили под стражу. Во время заседания мужчина также признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, на законных основания хранилось у писателя более 30 лет.

Больницы Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
19 мая 2024, 12:13
Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США
Unsplash
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Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, пострадавших в 1945 году от ядерных бомбардировок США, направили Штатам протест из-за испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Текст их заявления опубликовал телеканал NHK.

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки», - указано в публикации.

В документе, направленном послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена, указано, что испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Правительство США объявило, что 14 мая провело ядерное испытание в Неваде. Целью его был сбор важных данных, подтверждающих безопасность, надежность и эффективность ядерных боеголовок, без проведения испытания ядерным взрывом.

Субкритический взрыв представляет собой детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы для начала цепной реакции.

США Взрывы Япония Протесты Джо Байден
19 мая 2024, 11:55
Яркий метеор заметили в небе над Португалией
Unsplash
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В небе над Португалией 18 мая пронесся огромный яркий метеор синего цвета. Очевидцы вызвали спасателей, сообщила газета Publico.

«В субботу вечером по всей территории Португалии была замечена вспышка светящегося шара. Это был метеор, пересекающий атмосферу», - уточнили журналисты.

По данным издания, большую часть видеороликов засняли жители северных районов страны. Ночью спасатели получили сообщение о возможном падении объекта в Серре де Монтемуро. Прибывшие на указанную локацию специалисты ничего не нашли.

Тем временем на сайте Гражданской обороны сначала появилась информация о «падении метеорита» в Каштру-Дайри, но позже ее удалили.

Ранее в восточной части Германии упал небольшой астероид. Яркую вспышку небесного тела запечатлели камеры наблюдения.

Природа Планета Земля

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