Британскую принцессу спасали от рака врачи папы римского

Врачи оперировали монаршую особу в середине января. По информации индийского издания, королевская семья редко прибегает к иностранной помощи, но в этот раз она обратилась к итальянскому медцентру Gemelli, который занимался лечением папы римского Франциска.

Кейт Миддлтон диагностировали рак, она проходит курс лечения. О своей болезни она объявила в марте после перенесенной операции.

Ранее принц Уильям рассказал о состоянии своей жены. Он отметил, что у супруги все хорошо.

Подруга принцессы, дизайнер Амайя Арриета призналась, что Кейт Миддлтон тяжело переносит лечение. По ее словам, королевская семья «проходит через ад». Она также выразила надежду, что у них скоро все наладится.