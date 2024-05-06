Британского посла предупредили о последствиях слов Кэмерона об ударах по России

Послу выразили решительный протест в связи с заявлением Кэмерона в интервью Reuters о праве ВСУ наносить удары по российской территории с применением британского оружия.

Слова Кэмерона в МИД оценили как враждебный выпад, который абсолютно противоречит заверениям британской стороны при передаче Украине крылатых ракет большой дальности. Тогда в Лондоне заявляли, что их ни при каких обстоятельствах не будут применять по территории России.

«Тем самым глава Форин-офиса дезавуировал эту позицию , признав де-факто свою страну стороной конфликта», - констатировали в министерстве.

Также послу заявили, что Россия рассматривает слова Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение увеличивающейся вовлеченности Великобритании в боевые действия на стороне ВСУ.

Помимо этого, Кейси предупредили о том, что при нанесении украинских ударов с применением британского оружия по территории РФ ответом могут стать любые военные объекты и техника Соединенного Королевства как на территории Украины, так и за ее пределами.