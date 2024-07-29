29 июля 2024, 11:57

Британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Британский телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда работы на Олимпиаде в Париже из-за сексистского выражения на соревнованиях по плаванию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление вещателя.

После победы команды Австралии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Баллард произнес фразу, ставшую причиной отстранения.

«Только что закончили женщины. Ну вы же знаете, какими бывают женщины. Делают макияж, слоняются без дела», - заявил он.

Коллега журналиста Лиззи Симмондс расценила это замечание как «возмутительное».

«Вечером в воскресенье Боб Баллард во время одного из сегментов трансляции сделал неуместный комментарий. В связи с этим он исключен из числа комментаторов Eurosport», - говорится в заявлении телеканала.

Однако настоящей звездой женского заплыва на ОИ стал мужчина в пестрых плавках , который под овации трибун нырнул в бассейн и достал шапочку одной из участниц.

Спортсмены Телевидение Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 11:45
Турция забила тревогу из-за оттока туристов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Представители туристического бизнеса в Турции забили тревогу из-за оттока туристов в Грецию. Об этом сообщило издание Express.

Глава Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич выразил мнение, что курорты республики потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами. По его словам, на греческий остров Самос в 2024 году приедут около 150 000 турок, хотя в 2023 году их было около 40 000.

В результате этого серьезные убытки несут все отрасли бизнеса, которые связанны с туризмом.

В частности, 57 летний шеф-повар рыбного ресторана в городе Кушадасы Каплан Ильхан отметил, что его доходы рухнули примерно на четверть по сравнению с 2023 годом. Причиной коллапса он обозначал сильную инфляцию в Турции и высокие процентные ставки.

Ранее стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции.

Турция Туризм
29 июля 2024, 11:05
МИД Турции предупредил Нетаньяху об участи Гитлера
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Такое заявление сделали в МИД Турции в социальной сети X.

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», - указали в дипведомстве.

В МИД Турции добавили, что человечество будет на стороне палестинцев. Израилю не удастся уничтожить их.

Ранее министр иностранных дел Хакан Фидан прокомментировал в сети X высказывание президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что республика может войти в Израиль , как в Ливию и Карабах. Глава МИД назвал президента Турции «голосом совести человечества».

Накануне ряд СМИ обратил внимание на некрасивый инцидент, когда Эрдоган ударил по лицу мальчика за то, что тот не поцеловал ему руку. Скандальная ситуация произошла на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения в Ризе.

Германия Турция Израиль Реджеп Эрдоган Биньямин Нетаньяху
29 июля 2024, 10:50
В Южной Корее решили поднимать рождаемость с помощью домработниц-мигранток
Читайте нас в: Google Новости
В Южной Корее запустили пилотный проект по повышению рождаемости. Минтруд завезет в страну домработниц-филиппинок, которые помогут местным женщинам в быту, сообщила газета Financial Times.

Сначала по новой программе в Сеул приедут около 100 мигранток из Филиппин. Женщины пройдут языковую и культурную подготовку, а потом устроятся домработницами.

Им пообещали по два миллиона вон ежемесячно (около 1450 долларов), что примерно вдвое меньше средней ставки домработницы. Если проект окажется успешным, к середине 2025 года наймут еще 1,2 тысячи человек.

«Теперь у работающих родителей есть еще один вариант, отвечающий их потребностям, который может помочь повысить рождаемость и участие женщин в экономической жизни», - заявил представитель Минтруда.

Многие раскритиковали программу. Например, рядовые жители заявили, что не смогут выплачивать домработницам даже такую низкую зарплату.

В России тоже активно обсуждают пути решения проблемы снижения рождаемости. По прогнозу Соцфонда, в 2024 году появятся на свет всего 1,172 миллиона детей.

Дети Семья Южная Корея
29 июля 2024, 09:53
В ЧВК «Вагнер» заявили о пятидневном бое с исламистами в Мали
Читайте нас в: Google Новости
Группа Вагнера прояснила ситуацию после сообщений о положении своих участников во время боестолкновений в Мали. Заявление ее представителей опубликовало РИА «Новости».

Ожесточенные бои с исламистами 13-й штурмовой отряд группы вел в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин с 22 по 27 июля.

Руководил отрядом Сергей Шевченко с позывным Пруд. В группе подчеркнули, что в первый день участникам отряда удалось уничтожить большую часть боевиков и обратить в бегство остальных.

Но противник смог совершить перегруппировку, а также нарастить численность до тысячи человек. Поспособствовала этому в том числе песчаная буря, указали представители ЧВК «Вагнер».

Очередная атака со стороны радикалов произошла 25 июля. Ее отбили, но затем боевики продолжили наращивать активность , «музыканты» понесли потери.

В минувшую субботу бойцы передали последнюю радиограмму, согласно которой их осталось только трое, но они продолжают давать отпор противнику.

«Остались втроем, продолжаем вести бой», - процитировали получившие сообщение участники группы.

Шевченко, по их информации, погиб в бою.

Африка

Новости по теме