Британского фаната арестовали за насмешку над больным мальчиком, скончавшимся от рака
Фаната «Шеффилд Уэнсдей» арестовали в Британии после матча с «Сандерлендом» за насмешку над шестилетним болельщиком, скончавшимся от рака. Информация появилась на сайте «Би-Би-Си».
Матч девятого тура Английской премьер-лиги «Шеффилд Уэнсдей» - «Сандерленд» проходил 30 сентября, он закончился победой гостей со счетом 0:3. Один из фанатов проигравшей команды показал на мобильном телефоне фотографию шестилетнего Бредли Лоуэри, который был поклонником «Сандерленда» и скончался в 2017 году от нейробластомы - рака симпатической нервной системы. Болельщик и его друг смеялись над этим.
Полиция арестовала мужчин, одному из них предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, ему могут запретить посещение футбольных матчей. Второго отпустили под залог на время расследования, сообщила «Российская газета».
Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» осудили выходку болельщика и принесли извинения семье мальчика.