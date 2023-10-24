Британское судно потерпело крушение в Северном море
В Северном море у берегов Германии британское грузовое судно Verity столкнулось с багамским контейнеровозом Polesie. Удалось спасти только одного члена экипажа, сообщило Центральное командование Германии по чрезвычайным ситуациям на море на своем сайте.
Авария произошла утром 24 октября в 22 километрах к юго-западу от немецкого острова Гельголанд. Грузовое судно Verity длиной 91 метр шло из Бремена в Имингем и столкнулось с контейнеровозом Polesie вдвое большего размера, после чего затонуло. Багамский борт с 22 членами экипажа остался на плаву.
Специалисты из Германии взяли на себя командование спасательной операцией. Из воды достали одного члена экипажа британского судна, несколько человек объявили пропавшими без вести. В поисках задействовали морские спасательные крейсеры, аварийный буксир, катер водной полиции, поисково-спасательный вертолет, самолет и другую технику. К месту аварии перебросили дополнительный медперсонал.