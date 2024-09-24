Британский премьер призвал вернуть из Газы «сосиски»

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В ходе своего выступления глава правительства Великобритании заявил, что боевые действия в Газе необходимо прекратить.

«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в секторе Газа, к возвращению сосисок… заложников», - заявил Стармер, быстро поправившись.

Эта часть выступления привела к появлению мемов в британском разделе X. Пользователи опубликовали коллажи, где премьер-министр изображен в виде большого хот-дога, а его фразу «Возвращение сосисок» оформили в виде постера к фильму «Звездные войны. Возвращение джедая».

В минувший понедельник, 23 сентября, президент США Джо Байден допустил конфуз на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. На открытии совместной пресс-конференции американский лидер поприветствовал журналистов, но забыл представить своего гостя. В результате Байден стал кричать «Кто следующий?», призывая репортеров задавать вопросы.

Ситуацию разрешил модератор встречи, который взял микрофон и представил премьер-министра Индии. Моди встал со своего места и пожал руку Байдену, после чего конференция началась.